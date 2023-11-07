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В Одессе на 8 ноября объявлено штормовое предупреждение: ожидается порывистый ветер

В Одессе на 8 ноября объявлено штормовое предупреждение: ожидается порывистый ветер

В среду, 8 ноября, в Одессе объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, утром и в первой половине дня ожидаются порывы южного ветра, 15-17 м/с.

Об этом сообщают в Одесском горсовете.

Одесская мэрия обращается к одесситам с просьбой ограничить передвижение по городу. В особенности это касается детей, людей старшего возраста и беременных женщин.

Также в мэрии просят водителей не парковать транспорт и осторожно перемещаться под деревьями и линиями электропередач. Ведь из-за порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.

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Также в мэрии напоминают, что из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность — морские мины могут срываться с якорей и дрейфовать вдоль побережья. Поэтому находиться во время шторма в прибережной зоне опасно для жизни и здоровья.

В случае обнаружения морской мины или предметов, похожих на них, ни в коем случае их нельзя трогать. Необходимо безотлагательно сообщать по номеру 102, —

напомнили в мэрии.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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