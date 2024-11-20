В Одесі можна безкоштовно протестуватися на вірусні гепатити та ВІЛ

Чому важливо регулярно робити тест на ВІЛ?

Раннє виявлення інфекції рятує життя. Багато людей не знають про те, що інфіковані, тому що ВІЛ та вірусні гепатити на ранніх стадіях часто протікають безсимптомно. Однак чим раніше буде виявлено захворювання, тим раніше розпочнеться лікування і тим ефективніше воно буде.

— Раннє виявлення ВІЛ-інфекції та початок прийому антиретровірусної терапії дозволяє зберегти імунітет, запобігти розвитку СНІДу та значно підвищити тривалість та якість життя людини, що живе з ВІЛ, — розповідає соціальна працівниця ГО «Альтернатива» Олеся Дядюсько. — Також дуже важливо своєчасно розпочати лікування вірусних гепатитів. Терапія допоможе запобігти таким ускладненням зі здоров’ям як цироз та рак печінки.

Обмеження поширення інфекцій. Європейський тиждень тестування — це також привід для поширення інформації про ВІЛ. Людина, яка не знає про свій статус, може мимоволі передавати інфекцію іншим. Регулярне тестування дозволяє вчасно розпочати лікування, яке значно знижує чи навіть усуває ризик передачі вірусу іншим людям.

— Тестування на ВІЛ займає всього 15 хвилин. Не треба чекати день або два, щоб отримати результат, та дізнатися про стан свого здоров’я. В ГО «Альтернатива» ми не лише тестуємо на ВІЛ та вірусні гепатити. Також проводимо до та післятестову консультацію. Не залишаємо людину сам на сам зі своїм діагнозом. У випадку отримання позитивного результату ми супроводжуємо нашого клієнта до медичного закладу, в якому йому буде призначено антиретровірусну терапію. У людей з ВІЛ, які приймають терапію і досягли невизначеного вірусного навантаження, передача вірусу стає неможливою, тобто людина живе повноцінним життям. Завдяки терапії вона не передає ВІЛ своєму сексуальному партнеру/партнерці та може народжувати здорових дітей. Погодьтеся, це дуже важливо, — зазначає соціальний працівник ГО «Альтернатива» Сергій Трачук.

Руйнування стигми та страх перед знанням статусу. У нашому суспільстві, на жаль, й досі існують забобони та страхи, пов’язані з тестуванням та ВІЛ-інфекцією. Багато хто боїться дізнатися про результат, припускаючи, що позитивний статус — це вирок. Однак сучасні медичні досягнення показують протилежне: з ВІЛ можна повноцінно жити, а гепатит C можна вилікувати. Простий крок до тестування стає тим важливим кроком турботи про себе та своїх близьких.

Де та як в Одесі та області протестуватися на ВІЛ і вірусні гепатити В та С?

Зробити тест можна будь-яким зручним способом: