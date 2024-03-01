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В Одессе массово прошли обыски у чиновников мэрии: в чем их подозревают

В Одессе массово прошли обыски у чиновников мэрии: в чем их подозревают

29 февраля в Одессе полицейские провели 15 обысков. Группу чиновников городского совета подозревают в получении крупных взяток на рекламе и переправке уклонистов за границу.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Как стало известно, к коррупционной схеме причастны должностные лица Одесской мэрии, ответственные за вопросы размещения рекламы, а также сотрудники коммунального предприятия.

Согласно разработанному плану, коммунальщики фиксировали нарушения правил размещения рекламы на фасадах заведений предоставления услуг и заведений питания в Одессе, в частности, без надлежащих разрешительных документов.

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Однако вместе с сообщением о необходимости демонтажа рекламных конструкций, предприниматели получали реквизиты банковских счетов. Деньги, присланные от предпринимателей, позволяли должностным лицам «закрывать глаза» на нарушение правил размещения рекламы, а их владельцам — избежать демонтажа.

Как установили правоохранители, ежемесячно такая схема приносила от 300 тысяч до полумиллиона гривен незаконных доходов.

 

Также чиновники наладили преступную схему — незаконную переправку призывников через государственную границу с помощью поддельных медицинских документов.

В зависимости от участия в «схемах» трем фигурантам сообщили о подозрении:

— ч. 3 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием);

— ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас устанавливается круг лиц, которые были привлечены к изготовлению поддельных документов для уклонистов и к коррупционной схеме размещения рекламы.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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