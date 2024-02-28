Керівник одного з відділів одеської митниці попалася на хабарі

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі і СБУ.

За даними слідства, чиновниця митниці налагодила систематичне вимагання хабарів від суб’єктів підприємницької діяльності (брокерів) за безперешкодне ввезення в Україну імпортних автомобілів, а також їх оформлення.

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Вартість такої “послуги” підозрювана оцінювала від 50 до 100 доларів США за один автомобіль.

Співробітницю митниці затримали після отримання чергового траншу – 800 доларів.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Раніше в Одесі затримали заступника директора одного з департаментів міської ради. Чиновника підозрюють у вимаганні хабара в розмірі 1000 доларів за передачу комунального приміщення в оренду.