В Одесі куплять труп путіна – фотофакт

В Одесі було помічено маршрутку з оголошенням, автор якого готовий віддати чималі гроші за труп російського диктатора путіна.
Кумедний фотофакт зняв сьогодні кореспондент «Одеського життя».
«Куплю труп путіна (дорого)», – говорить текст оголошення на одеській маршрутці.
«В Одесі виявили заможного маршрутника, який готовий зробити добру справу для всієї нашої багатостраждальної планети», – коментує Телеграм-канал «Одеське життя».
Раніше одесити розповіли, чого б побажали путіну у його день народження.