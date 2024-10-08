В Одессе купят труп путина – фотофакт

В Одессе была замечена маршрутка с объявлением, автор которого готов отдать немалые деньги за труп российского диктатора путина.
Забавный фотофакт запечатлел сегодня корреспондент «Одесской жизни».
«Куплю труп путина (дорого)», – гласит текст объявления на одесской маршрутке.
«В Одессе обнаружили состоятельного маршрутчика, готового сделать доброе дело для всей нашей многострадальной планеты», – комментирует Телеграм-канал «Одеське життя».
Ранее одесситы рассказали, чего бы пожелали путину в его день рождения.