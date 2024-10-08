Новости Одессы и Одесской области

В Одессе купят труп путина – фотофакт

В Одессе купят труп путина – фотофакт

В Одессе была замечена маршрутка с объявлением, автор которого готов отдать немалые деньги за труп российского диктатора путина.

Забавный фотофакт запечатлел сегодня корреспондент «Одесской жизни».

«Куплю труп путина (дорого)», – гласит текст объявления на одесской маршрутке.

Куплю труп путина, Одесса

«В Одессе обнаружили состоятельного маршрутчика, готового сделать доброе дело для всей нашей многострадальной планеты», – комментирует Телеграм-канал «Одеське життя».

Ранее одесситы рассказали, чего бы пожелали путину в его день рождения.

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