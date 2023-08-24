В Одесі дорослі та діти можуть безкоштовно перевірити зір

Плями перед очима: коли йти до лікаря? Якщо перед очима у вас стали з’являтися темні плями, то це може бути ознакою макулодистрофії – небезпечної патології сітківки, що загрожує насамперед літнім людям. Як не пропустити тривожні симптоми, розповіла лікарка-офтальмолог вищої категорії Олена Парамончик. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Сезонні захворювання: як уберегти себе та близьких Не секрет, що з настанням осінніх холодів стартує і епідеміологічний сезон гострих респіраторних захворювань, загострюються хронічні хвороби. Тим паче актуальною ця проблема стає під час війни. Рашисти цілеспрямовано б’ють по електростанціями та теплоцентралями. І влада не приховує – майбутня зима стане найважчою в історії незалежної України. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Запитайте у лікаря: як боротися з короткозорістю? Якщо ви стали важко розрізняти номер автобуса, що під’їжджає, швидко втомлюватися від читання і гірше бачити у темряві, треба перевірити зір і виключити короткозорість, якою в наш час страждає чи не кожен третій. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ