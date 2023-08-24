В Одесі дорослі та діти можуть безкоштовно перевірити зір

Одесити запрошують пройти безкоштовне профілактичне обстеження та отримати консультацію у фахівців зі зору.
Акція відбудеться 25 серпня, повідомили у прес-службі мерії.
Для безкоштовного профогляду необхідно звернутись до міських медустанов за адресами:
Дорослим:
- КНП «Консультативно-діагностичний центр № 6» вул. Марш. Говорова, 26-А, 5-й поверх, каб. № 539, з 8.00 до 13.00 та з 14.00 до 17.00;
- КНП «Консультативно-діагностичний центр № 20» вул. Левітана, 62, 5-й поверх, каб. № 562 – з 10.00 до 20.00 та каб. № 564 – з 14.00 до 20.00;
- КНП «Консультативно-діагностичний центр № 29» вул. Ак. Заболотного, 32-А, 3-й поверх, каб.№ 26, з 13.00 до 18.00;
- КНП «Міська клінічна лікарня № 1» вул. М’ясоєдовська, 32, кабінет лікаря-офтальмолога, з 8.30 до 16.00.
- Консультативно-діагностичні відділення КНП «Міська клінічна лікарня № 1» ОМР:
– вул. Болгарська, 38, 5-й поверх, каб.№ 505, з 8.00 до 14.00;
– вул. Івана та Юрія Лип, 1, 1-й поверх, каб. № 8, з 14.00 до 17.00;
-вул. Житомирська, 2, 3-й поверх, каб. № 318, з 14.00 до 18.00.
- КНП «Міська клінічна лікарня № 10» вул. Марш. Малиновського, 61-А, 2-й поверх, каб.№ 8, з 8.00 до 17.30;
- Консультативно-діагностичний центр КНП «Міська лікарня №5» вул. Троїцька, 38, 3-й поверх, каб.№ 58, з 10.00 до 13.00.
Дітям:
- КНП «Дитяча міська поліклініка № 1» вул. Праведників світу, 36, 2-й поверх, каб. № 11, з 16.00 до 20.00;
- КНП «Дитяча міська поліклініка № 2»
– вул. Ген. Бочарова, 59, 2-й поверх, каб. № 224, з 14.00 до 20.00;
– просп. Добровольського, 67, 1-й поверх, каб. № 15, з 8.00 до 14.00;
- КНП «Дитяча міська поліклініка № 3» вул. Єврейська, 11, 2-й поверх, каб. №35, з 9.00 до 13.00;
- КНП «Дитяча міська поліклініка № 4» вул. Марш. Говорова, 26, 3-й поверх, каб. № 303, з 8.00 до 14.00;
- КНП «Дитяча міська поліклініка № 5» вул. Ген. Петрова, 80, 3-й поверх, каб. № 34, з 9.00 до 17.00;
- КНП «Дитяча міська поліклініка № 6» :
– просп. Ак. Глушка, 32-А, каб. № 209, з 13.00 до 16.00;
вул. Ак. Філатова, 7-А, каб. № 5, з 10.00 до 13.00;
- КНП «Дитяча міська поліклініка № 7» вул. Старопортофранківська, 46, 2-й поверх, каб. № 18, з 9.00 до 14.30;
- КНП «Дитячий консультативно-діагностичний центр ім. ак. Б.Я. Резніка» вул. Дворянська, 10, 1-й поверх, каб. № 2, з 8.00 до 13.00
Медики нагадують, що 80% випадків порушень зору можна запобігти чи вилікувати їх – варто лише регулярно проходити огляд у лікаря-офтальмолога.
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