В Одессе взрослые и дети могут бесплатно проверить зрение

Одесситов приглашают пройти бесплатное профилактическое обследование и получить консультацию у специалистов по зрению.
Акция состоится 25 августа, сообщили в пресс-службе мэрии.
Для бесплатного профосмотра необходимо обратиться в городские медучреждения по адресам:
Взрослым:
- КНП «Консультативно диагностический центр № 6» ул. Марш. Говорова, 26-А, 5-й этаж, каб. №539, с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00;
- КНП «Консультативно-диагностический центр №20» ул. Левитана, 62, 5-й этаж, каб. № 562 – с 10.00 до 20.00 и каб. №564 – с 14.00 до 20.00;
- КНП «Консультативно-диагностический центр №29» ул. Ак. Заболотного, 32-А, 3-й этаж, каб. №26, с 13.00 до 18.00;
- КНП «Городская клиническая больница №1» ул. Мясоедовская, 32, кабинет врача-офтальмолога, с 8.30 до 16.00.
- Консультативно-диагностические отделения КНП «Городская клиническая больница №1»:
– ул. Болгарская, 38, 5 этаж, каб.№ 505, с 8.00 до 14.00;
– ул. Ивана и Юрия Лип, 1, 1-й этаж, каб. №8, с 14.00 до 17.00;
-ул. Житомирская, 2, 3 этаж, каб. №318, с 14.00 до 18.00.
- КНП «Городская клиническая больница №10» ул. Марш. Малиновского, 61-А, 2-й этаж, каб. №8, с 8.00 до 17.30;
- Консультативно-диагностический центр КНП «Городская больница №5» ОГР ул. Троицкая, 38, 3-й этаж, каб. №58, с 10.00 до 13.00.
Детям:
- КНП «Детская городская поликлиника №1» ул. Праведников мира, 36, 2-й этаж, каб. №11, с 16.00 до 20.00;
- КНП «Детская городская поликлиника №2» :
– ул. Ген. Бочарова, 59, 2-й этаж, каб. №224, с 14.00 до 20.00;
– просп. Добровольского, 67, 1-й этаж, каб. №15, с 8.00 до 14.00;
- КНП «Детская городская поликлиника №3» ул. Еврейская, 11, 2-й этаж, каб. №35, с 9.00 до 13.00;
- КНП «Детская городская поликлиника №4» ул. Марш. Говорова, 26, 3-й этаж, каб. №303, с 8.00 до 14.00;
- КНП «Детская городская поликлиника №5» ул. Ген. Петрова, 80, 3-й этаж, каб. №34, с 9.00 до 17.00;
- КНП «Детская городская поликлиника №6» :
– просп. Ак. Глушко, 32-А, каб. №209, с 13.00 до 16.00;
– ул. Ак. Филатова, 7-А, каб. №5, с 10.00 до 13.00;
- КНП «Детская городская поликлиника №7» ОМР ул. Старопортофранковская, 46, 2-й этаж, каб. №18, с 9.00 до 14.30;
- КНП «Детский консультативно диагностический центр им. ак. Б.Я. Резника» ОМРул. Дворянская, 10, 1-й этаж, каб. №2, с 8.00 до 13.00
Медики напоминают, что 80% случаев нарушений зрения можно предотвратить или вылечить их – стоит лишь регулярно проходить осмотр у врача-офтальмолога.
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