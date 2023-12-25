В Одесі через аварію без світла залишився цілий мікрорайон

Про це повідомили у ДТЕК.

Повідомляється, що аварія сталася сьогодні о 16:56. Фахівці ДТЕК працюють на місці та з’ясовують причини відключення.

“Там, де це можливо, енергетики насамперед перезаживлять об’єкти критичної інфраструктури та клієнтів на резервні джерела живлення”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 26 та 27 грудня проводитимуться ремонтні роботи на газопроводах середнього тиску за адресами — пров. Маячний, 7 та вул. Дача Ковалевського, 91. Прилеглі вулиці залишаться без газопостачання.