В Одесі через аварію без світла залишився цілий мікрорайон

Сьогодні, 25 грудня, мікрорайон Черемушки залишився без світла через аварійне відключення обладнання на підстанції. Фахівці працюють над усуненням аварії.
Про це повідомили у ДТЕК.
Повідомляється, що аварія сталася сьогодні о 16:56. Фахівці ДТЕК працюють на місці та з’ясовують причини відключення.
“Там, де це можливо, енергетики насамперед перезаживлять об’єкти критичної інфраструктури та клієнтів на резервні джерела живлення”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 26 та 27 грудня проводитимуться ремонтні роботи на газопроводах середнього тиску за адресами — пров. Маячний, 7 та вул. Дача Ковалевського, 91. Прилеглі вулиці залишаться без газопостачання.