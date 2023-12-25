В Одессе из-за аварии без света остался целый микрорайон

Об этом сообщили в ДТЭК.

Сообщается, что авария произошла сегодня в 16.56. Специалисты ДТЭК работают на месте и выясняют причины отключения.

«Там, где это возможно, энергетики в первую очередь перезаживят объекты критической инфраструктуры и клиентов на резервные источники питания», — говорится в сообщении.

Напомним, 26 и 27 декабря будут проводиться ремонтные работы на газопроводах среднего давления по адресам — пер. Маячный, 7 и ул. Дача Ковалевского, 91. Прилегающие улицы останутся без газоснабжения.