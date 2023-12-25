Новости Одессы и Одесской области

В Одессе из-за аварии без света остался целый микрорайон

В Одессе из-за аварии без света остался целый микрорайон

Сегодня, 25 декабря, микрорайон Черемушки остался без света из-за аварийного отключения оборудования на подстанции. Специалисты работают над устранением аварии.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Сообщается, что авария произошла сегодня в 16.56. Специалисты ДТЭК работают на месте и выясняют причины отключения.

«Там, где это возможно, энергетики в первую очередь перезаживят объекты критической инфраструктуры и клиентов на резервные источники питания», — говорится в сообщении.

Напомним, 26 и 27 декабря будут проводиться ремонтные работы на газопроводах среднего давления по адресам — пер. Маячный, 7 и ул. Дача Ковалевского, 91. Прилегающие улицы останутся без газоснабжения.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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