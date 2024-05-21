Одесит втратив Nissan Primera і гроші, довірившись автомийнику

Подробиці розповіли у поліції Одеської області.

Поліцейські з’ясували, що 79-річний одесит на одній із місцевих автомийок познайомився з молодим чоловіком, який проходив там стажування. Під час спілкування стажер зауважив, що автомобіль вимагає заміни коробки перемикання передач та запропонував допомогти з ремонтом.

Пенсіонер погодився і за кілька днів віддав “майстру” авто, ключі та свідоцтво про реєстрацію автомобіля.

Проте, “підприємливий” молодик виклав в інтернет оголошення про продаж іномарки і незабаром продав її за 1 тисячу 650 доларів.

Покупцеві він сказав, що автомобіль належить родичу, і перереєстрацію можна буде здійснити у будь-який час. А справжньому власнику транспорту за кілька днів повідомив, що ремонт триває і йому потрібні гроші на запчастини.

Довірливий дідусь віддав 300 доларів і 10400 гривень і став чекати відлагодженого автомобіля. Проте так і не дочекався і написав заяву в поліцію.

Поліцейські встановили особу молодика і розшукали його, адже після операції на автомийці він більше не з’являвся.

Проданий автомобіль вартістю понад 184 тисячі гривень правоохоронці вилучили та повернуть власнику після проведення слідства.

Молодій людині за такі дії загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.