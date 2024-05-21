Одессит лишился Nissan Primera и денег, доверившись автомойщику

Подробности рассказали в полиции Одесской области.

Полицейские выяснили, что 79-летний одессит на одной из местных автомоек познакомился с молодым человеком, который проходил там стажировку. Во время общения стажер заметил, что автомобиль требует замены коробки переключения передач и предложил помочь с ремонтом.

Пенсионер согласился и через несколько дней отдал «мастеру» авто, ключи и свидетельство о регистрации автомобиля.

Однако, «предприимчивый» молодой человек выложил в интернет объявление о продаже иномарки и вскоре продал ее за 1 тысячу 650 долларов.

Покупателю он сказал, что автомобиль принадлежит родственнику и перерегистрацию можно будет осуществить в любое время. А настоящему владельцу транспорта через несколько дней сообщил, что ремонт продолжается и ему нужны деньги на запчасти.

Доверчивый дедушка отдал 300 долларов и 10400 гривен и стал ждать починенный автомобиль. Впрочем, так и не дождался и написал заявление в полицию.

Полицейские установили личность молодого человека и разыскали его, ведь после сделки на автомойке он больше не появлялся.

Проданный автомобиль стоимостью более 184 тысячи гривен правоохранители изъяли и вернут владельцу после проведения следствия.

Молодому человеку за такие действия грозит лишение свободы сроком от пяти до восьми лет. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.