В Одесі 17 травня застосовують планові та стабілізаційні відключення електроенергії: як довго не буде світла

Сьогодні, 17 травня, ДТЕК «Одеські електромережі» запланував ремонтні роботи, у зв’язку з чим деякі одесити вдень залишилися без світла. Увечері будуть застосовуватися графіки стабілізаційних відключень.
Планові відключення в Одесі
Південний РЕМ
Роботи до 16:00:
- 1-ша лінія 6-ї ст. Люстдорфська дор., 2-6,
- 2-а лінія 6-ї ст. Люстдорфської дор., 1-5,
- 3-тя лінія 6-ї ст. Люстдорфської дор., 1-4,
- 4-та лінія 6-ї ст. Люстдорфської дор., 1-8,
- 5-та лінія 6-ї ст. Люстдорфський дор. 1-8,
- 6-та лінія 6-ї ст. Люстдорфська дор., 1-21,
- 7-ма лінія 6-ї ст. Люстдорфська дор., 1-8,
- 8-ма лінія 6-ї ст. Люстдорфська дор., 1-10,
- Левітана, 62,
- Академіка Вернадського (Тульська), 16-63,
- Люстдорфська дорога, 55/6.
Роботи до 19:00:
- Абрикосова, 4-16, 45-79/уч корп.12, 81-105,
- Дубовий Гай, 2-57,
- Лігінська (Макаренка), 1-33,
- Бориса Едуардса (Писарєва), 28-40,
- Рівності, 88-104, 195,
- Айвазовського (Тімірязєва), 34,
- Фонтанський дор., 106/корп.37, 40,
- пер. 1-й Рівності, 90,
- пров. Абрикосовий, 1-5, 9-21, 25-29,
- пер. Рівності, 92,
- пров. Янтарний, 6-8.
Стабілізаційні відключення
Відповідно до лімітів, доведених НЕК «Укренерго», 17 травня в Одеській області застосовуватимуться графіки стабілізаційних відключень у період з 19:00 до 00:00.
З 8:00 до 19:00 обмежень не прогнозується, повідомили в ДТЕК Одеські електромережі.
Подивитися графіки відключень можна на сайті ДТЕК Одеські електромережі в розділі «Відсутня електроенергія».