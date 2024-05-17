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В Одесі 17 травня застосовують планові та стабілізаційні відключення електроенергії: як довго не буде світла

В Одесі 17 травня застосовують планові та стабілізаційні відключення електроенергії: як довго не буде світла

Сьогодні, 17 травня, ДТЕК «Одеські електромережі» запланував ремонтні роботи, у зв’язку з чим деякі одесити вдень залишилися без світла. Увечері будуть застосовуватися графіки стабілізаційних відключень.

Планові відключення в Одесі

Південний РЕМ

Роботи до 16:00:

  • 1-ша лінія 6-ї ст. Люстдорфська дор., 2-6,
  • 2-а лінія 6-ї ст. Люстдорфської дор., 1-5,
  • 3-тя лінія 6-ї ст. Люстдорфської дор., 1-4,
  • 4-та лінія 6-ї ст. Люстдорфської дор., 1-8,
  • 5-та лінія 6-ї ст. Люстдорфський дор. 1-8,
  • 6-та лінія 6-ї ст. Люстдорфська дор., 1-21,
  • 7-ма лінія 6-ї ст. Люстдорфська дор., 1-8,
  • 8-ма лінія 6-ї ст. Люстдорфська дор., 1-10,
  • Левітана, 62,
  • Академіка Вернадського (Тульська), 16-63,
  • Люстдорфська дорога, 55/6.

Роботи до 19:00:

  • Абрикосова, 4-16, 45-79/уч корп.12, 81-105,
  • Дубовий Гай, 2-57,
  • Лігінська (Макаренка), 1-33,
  • Бориса Едуардса (Писарєва), 28-40,
  • Рівності, 88-104, 195,
  • Айвазовського (Тімірязєва), 34,
  • Фонтанський дор., 106/корп.37, 40,
  • пер. 1-й Рівності, 90,
  • пров. Абрикосовий, 1-5, 9-21, 25-29,
  • пер. Рівності, 92,
  • пров. Янтарний, 6-8.

Стабілізаційні відключення

Відповідно до лімітів, доведених НЕК «Укренерго», 17 травня в Одеській області застосовуватимуться графіки стабілізаційних відключень у період з 19:00 до 00:00.

З 8:00 до 19:00 обмежень не прогнозується, повідомили в ДТЕК Одеські електромережі.

Подивитися графіки відключень можна на сайті ДТЕК Одеські електромережі в розділі «Відсутня електроенергія».

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