В Одессе 17 мая применяют плановые и стабилизационные отключения электроэнергии: как долго не будет света

Сегодня, 17 мая, ДТЭК «Одесские электросети» запланировал ремонтные работы, в связи с чем некоторые одесситы днем остались без света. Вечером будут применяться графики стабилизационных отключений.
Плановые отключения в Одессе
Южный РЭС
Работы до 16:00:
- 1-я линия 6-й ст. Люстдорфская взр., 2-6,
- 2-я линия 6-й ст. Люстдорфской дор., 1-5,
- 3-я линия 6-й, ст. Люстдорфской взр., 1-4,
- 4-я линия 6-й ст. Люстдорфская взр., 1-8,
- 5-я линия 6-й ст. Люстдорфский взр. 1-8,
- 6-я линия 6-й ст. Люстдорфская взр., 1-21,
- 7-я линия 6-й ст. Люстдорфская взр., 1-8,
- 8-я линия 6-й ст. Люстдорфская взр., 1-10,
- Левитана, 62,
- Академика Вернадского (Тульская), 16-63,
- Люстдорфская дорога, 55/6.
Работы до 19:00:
- Абрикосова, 4-16, 45-79/уч корп.12, 81-105,
- Дубовая Роща, 2-57,
- Лигинская (Макаренко), 1-33,
- Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40,
- Равенства, 88-104 , 195,
- Айвазовского (Тимирязева), 34,
- Фонтанская дор., 106/корп.37, 40,
- пер. 1-й Равенства, 90,
- пер. Абрикосовая, 1-5, 9-21, 25-29,
- пер. Равенства, 92,
- пер. Янтарный, 6-8.
Стабилизационные отключения
В соответствии с лимитами, доведенными НЭК Укрэнерго, 17 мая в Одесской области будут применяться графики стабилизационных отключений в период с 19:00 до 00:00.
С 8:00 до 19:00 ограничений не прогнозируется, сообщили в ДТЭК Одесские электросети.
Посмотреть графики отключений можно на сайте ДТЭК Одесские электросети в разделе «Отсутствует электроэнергия».