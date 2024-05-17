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В Одессе 17 мая применяют плановые и стабилизационные отключения электроэнергии: как долго не будет света

В Одессе 17 мая применяют плановые и стабилизационные отключения электроэнергии: как долго не будет света

Сегодня, 17 мая, ДТЭК «Одесские электросети» запланировал ремонтные работы, в связи с чем некоторые одесситы днем остались без света. Вечером будут применяться графики стабилизационных отключений.

Плановые отключения в Одессе

Южный РЭС

Работы до 16:00:

  • 1-я линия 6-й ст. Люстдорфская взр., 2-6,
  • 2-я линия 6-й ст. Люстдорфской дор., 1-5,
  • 3-я линия 6-й, ст. Люстдорфской взр., 1-4,
  • 4-я линия  6-й ст. Люстдорфская взр., 1-8,
  • 5-я линия  6-й ст. Люстдорфский взр. 1-8,
  • 6-я линия 6-й ст. Люстдорфская взр., 1-21,
  • 7-я линия  6-й ст. Люстдорфская взр., 1-8,
  • 8-я линия 6-й ст. Люстдорфская взр., 1-10,
  • Левитана, 62,
  • Академика Вернадского (Тульская), 16-63,
  • Люстдорфская дорога, 55/6.

Работы до 19:00:

  • Абрикосова, 4-16, 45-79/уч корп.12, 81-105,
  • Дубовая Роща, 2-57,
  • Лигинская (Макаренко), 1-33,
  • Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40,
  • Равенства, 88-104 , 195,
  • Айвазовского (Тимирязева), 34,
  • Фонтанская дор., 106/корп.37, 40,
  • пер. 1-й Равенства, 90,
  • пер. Абрикосовая, 1-5, 9-21, 25-29,
  • пер. Равенства, 92,
  • пер. Янтарный, 6-8.

Стабилизационные отключения

В соответствии с лимитами, доведенными НЭК Укрэнерго, 17 мая в Одесской области будут применяться графики стабилизационных отключений в период с 19:00 до 00:00.

С 8:00 до 19:00 ограничений не прогнозируется, сообщили в ДТЭК Одесские электросети.

Посмотреть графики отключений можно на сайте ДТЭК Одесские электросети в разделе «Отсутствует электроэнергия».

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