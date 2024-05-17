В Одессе 17 мая применяют плановые и стабилизационные отключения электроэнергии: как долго не будет света

Плановые отключения в Одессе

Южный РЭС

Работы до 16:00:

1-я линия 6-й ст. Люстдорфская взр., 2-6,

2-я линия 6-й ст. Люстдорфской дор., 1-5,

3-я линия 6-й, ст. Люстдорфской взр., 1-4,

4-я линия 6-й ст. Люстдорфская взр., 1-8,

5-я линия 6-й ст. Люстдорфский взр. 1-8,

6-я линия 6-й ст. Люстдорфская взр., 1-21,

7-я линия 6-й ст. Люстдорфская взр., 1-8,

8-я линия 6-й ст. Люстдорфская взр., 1-10,

Левитана, 62,

Академика Вернадского (Тульская), 16-63,

Люстдорфская дорога, 55/6.

Работы до 19:00:

Абрикосова, 4-16, 45-79/уч корп.12, 81-105,

Дубовая Роща, 2-57,

Лигинская (Макаренко), 1-33,

Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40,

Равенства, 88-104 , 195,

Айвазовского (Тимирязева), 34,

Фонтанская дор., 106/корп.37, 40,

пер. 1-й Равенства, 90,

пер. Абрикосовая, 1-5, 9-21, 25-29,

пер. Равенства, 92,

пер. Янтарный, 6-8.

Стабилизационные отключения

В соответствии с лимитами, доведенными НЭК Укрэнерго, 17 мая в Одесской области будут применяться графики стабилизационных отключений в период с 19:00 до 00:00.

С 8:00 до 19:00 ограничений не прогнозируется, сообщили в ДТЭК Одесские электросети.

Посмотреть графики отключений можно на сайте ДТЭК Одесские электросети в разделе «Отсутствует электроэнергия».