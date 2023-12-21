В “Інфоксводоканалі” зробили важливу заяву

У компанії “Інфоксводоканал” повідомили, що цього року значно зросла вартість енергоресурсів, пального та реагентів для очищення води. Борги одеситів за воду також збільшились. Станом на кінець року вони становили 470 мільйонів гривень. Більшість цієї суми – 350 мільйонів заборгувало населення.

“Незважаючи на складності, ми продовжуємо постачати одеситам щодня 300 мільйонів літрів питної води. У таких умовах ми цінуємо кожного нашого абонента, хто вчасно та в повному обсязі розрахувався за спожиті послуги. Саме завдяки вам кожен одесит має можливість у ці зимові дні насолоджуватися гарячим чаєм. або ароматною кавою, прийняти душ і підтримувати чистоту в будинку”, – наголосили в компанії.

Тому всім споживачам нагадують: у передсвяткових клопітах, не забудьте розрахуватися за спожиті послуги:

“Так ви зробите свій внесок у те, щоби наступного року Одеса була з водою 24/7”.

Нагадаємо, що з 1 липня 2023 року для споживачів філії «Інфоксводоканал» встановлено нові тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення.