В «Инфоксводоканале» сделали важное заявление

В компании «Инфоксводоканал» сообщили, что в этом году значительно выросла стоимость энергоресурсов, горючего и реагентов для очистки воды. Долги одесситов за воду также увеличились. По состоянию на конец года они составили 470 миллионов гривен. Большую часть этой суммы – 350 миллионов задолжало население.

«Несмотря на сложности, мы продолжаем поставлять одесситам ежедневно 300 миллионов литров питьевой воды. В таких условиях мы ценим каждого нашего абонента, кто вовремя и в полном объеме рассчитался за потребленные услуги. Именно благодаря вам каждый одессит имеет возможность в эти зимние дни наслаждаться горячим чаем или ароматным кофе, принять душ и поддерживать чистоту в доме», — подчеркнули в компании.

Поэтому всем потребителям напоминают: в предпраздничных хлопотах, не забудьте рассчитаться за потребленные услуги:

«Так вы сделаете свой вклад в то, чтобы в следующем году Одесса была с водой 24/7».

Напомним, что с 1 июля 2023 для потребителей филиала «Инфоксводоканал» установлены новые тарифы на централизованное водоснабжение и централизованное водоотведение.