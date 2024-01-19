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В автомобілі відомої одеської журналістки знайшли прослуховування

В автомобілі відомої одеської журналістки знайшли прослуховування

Одеська журналістка Ірина Гриб виявила у своєму автомобілі прослуховування, яке працювало постійно та онлайн. А також простежувала маршрути господарки авто.

Про це журналістка повідомила на своїй facebook-сторінці.

Ірина Гриб – журналістка, колишня головна редакторка видання “УСІ”, відома одеська блогерка, яка веде телеграм-канал “Ірочка розкаже”. Також Ірина – автор резонансних розслідувань щодо чиновників.

За словами Ірини, система встановлена ​​у її автомобілі – не з дешевих. І складається з автономного блоку живлення, GPS, Wi-Fi, системи аудіоконтролю. Таким чином прослуховування працювало цілодобово та онлайн. Деякі елементи прослуховування містять серійні номери.

прослушка ИРины Гриб

Як стверджує журналістка, її прослуховували та стежили за її пересуваннями протягом приблизно десяти днів.

Сподіваюся, Вам сподобалося кататися з Ірочкою, але настав час і честь знати, –

написала одеська блогерка.

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А ще журналістка не розуміє, чому у країні, що воює, правоохоронні органи витрачають ресурси на залякування та гоніння на журналістів.

Ірина викликала поліцію, щоб написати заяву про тиск та перешкоджання журналістській діяльності.

Але тут, як кажуть, у ході слідства головне не вийти на себе – це я щодо наших правоохоронців, –

жартує Ірина Гриб.

Також кілька днів тому Ірина на своєму телеграм-каналі повідомляла, що почастішали спроби зламування її каналу.

Ірина часто пише про розслідування щодо одеських чиновників та мера міста. А 2020 року журналістка придбала подарунковий сертифікат для мера Одеси Геннадія Труханова, щоб йому було комфортно перебувати в СІЗО.

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