В автомобиле известной одесской журналистки нашли прослушку

Об этом журналистка сообщила на своей facebook-странице.

Ирина Гриб — журналистка, бывшая главная редактор издания «УСИ», известная одесская блоггер, которая ведет телеграм-канал “Ирочка расскажет”. Также Ирина — автор резонансных расследований в отношении чиновников.

По словам Ирины, система установленная у ее автомобиле — не из дешевых. И состоит из автономного блока питания, GPS, Wi-fi, системы аудиоконтроля. Таким образом прослушка работала круглосуточно и онлайн. На некоторых элементах прослушки написаны серийные номера.

Как утверждает журналистка, ее прослушивали и следили за ее передвижениями на протяжении приблизительно десяти дней.

Надеюсь, Вам понравилось кататься с Ирочкой, но пора и честь знать, —

написала одесская блоггер.

А еще журналистка не понимает, почему в воюющей стране правоохранительные органы тратят ресурсы на запугивание и гонение на журналистов.

Ирина вызвала полицию, чтобы написать заявление о давлении и препятствованию журналисткой деятельности.

Но тут, как говорится, в ходе следствия главное не выйти на себя — это я в отношении наших правоохранителей, —

шутит Ирина Гриб.

Также несколько дней назад Ирина на своем телеграм-канале сообщала, что участились попытки взлома ее канала.

Ирина часто пишет о расследованиях относительно одесских чиновников и мэра города. А в 2020-м году журналистка приобрела подарочный сертификат для мэра Одессы Геннадия Труханова, чтобы ему было комфортно находиться в СИЗО.