Новости Одессы и Одесской области

Ночью в небе над Одессой отбивали массированный вражеский удар: какие последствия

Ночью в небе над Одессой отбивали массированный вражеский удар: какие последствия

Во время ночной массированной атаки в ночь на 11 марта враг в очередной раз коварно направлял «шахеды» через жилые кварталы и промышленные районы Одесской области, что затрудняло работу силам ПВО. В результате атаки поврежден инфраструктурный объект.

На этот раз враг отсрочил атаку на вторую половину ночи. Беспилотники несколькими волнами заходили в Одесский регион со стороны моря. Боевая работа продолжалась полтора часа.

Как сообщили в Силах обороны юга, подразделения противовоздушной обороны отражали обильные волны «шахедов», заходивших из акватории Черного моря. Сложные маневры между жилых и промышленных кварталов затрудняли работу ПВО.

10 ударных беспилотников удалось сбить в небе над Одесщиной. К сожалению, не обошлось без попаданий.

В результате атаки в Одесском районе поражен инфраструктурный объект, повреждены административные здания, возникший пожар оперативно ликвидирован.

Ударной волной выбито остекление частных домов вокруг, обломками нанесены разрушения хозяйственным постройкам.

По предварительным данным люди не пострадали.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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