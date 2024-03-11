Ночью в небе над Одессой отбивали массированный вражеский удар: какие последствия

На этот раз враг отсрочил атаку на вторую половину ночи. Беспилотники несколькими волнами заходили в Одесский регион со стороны моря. Боевая работа продолжалась полтора часа.

Как сообщили в Силах обороны юга, подразделения противовоздушной обороны отражали обильные волны «шахедов», заходивших из акватории Черного моря. Сложные маневры между жилых и промышленных кварталов затрудняли работу ПВО.

10 ударных беспилотников удалось сбить в небе над Одесщиной. К сожалению, не обошлось без попаданий.

В результате атаки в Одесском районе поражен инфраструктурный объект, повреждены административные здания, возникший пожар оперативно ликвидирован.

Ударной волной выбито остекление частных домов вокруг, обломками нанесены разрушения хозяйственным постройкам.

По предварительным данным люди не пострадали.