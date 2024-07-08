Укрзалізниця допоможе пацієнтам Охматдиту, постраждалим в наслідок обстрілу

Одеська область готова прийняти дітей із зруйнованого росіянами “Охматдиту” Одеська область готова прийняти в обласні та міські медичні заклади дітей з постраждалої під час російської атаки 8 липня столичної дитячої клініки “Охматдит”. Наразі готові щонайменше 200 ліжко-місць, за потреби їхню кількість буде збільшено. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Війна, день 866-й: в Одесі новий міністр оборони Британії анонсував новий пакет допомоги У понеділок, 8 липня 2024 року, розпочалася вісімсот шістдесят шоста доба з початку широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Наші воїни продовжують завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж усієї лінії фронту. Підтримка наших партнерів – Великої Британії та Нідерландів – триває попри зміну урядів. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Як працюють телеграм-канали сповіщення про тривогу і хто за ними стоїть? Від початку повномасштабної війни в Україні набули неабиякої популярності телеграм-канали, які неофіційно сповіщають про повітряну тривогу. Пояснити цей феномен просто: найчастіше вони першими реагують на загрози зі сторони росії та інформують про них локально точніше, ніж офіційні ресурси, наприклад, «Оповіщення Одеса. Офіційно».

Звідки адміни телеграм-каналів беруть оперативну інформацію та як ця «кухня» працює, «Одеському життю» розповів голова громадської організації «Сила громади Одеса» та власник подібного однойменного каналу Олександр Прокоп’єв. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ