Укрзалізниця допоможе пацієнтам Охматдиту, постраждалим в наслідок обстрілу

Укрзалізниця допоможе пацієнтам Охматдиту, постраждалим в наслідок обстрілу

Сьогодні, 8 липня, під час чергового обстрілу України російськими терористами сталося влучання у лікарню «Охматдит». За попередніми даними є загиблі та багато поранених. Оскільки багато пацієнтів лікарні є приїжджими, Укрзалізниця забезпечить прихисток та перевезе всіх, хто має нагальну потребу. Про це повідомили у прес-службі «Укрзалізниці»

Укрзалізниця надає наступні послуги:

  • Забезпечує автівкою або мікроавтобусом для транспортування з поточного місця перебування (медичне транспортування за попереднім повідомленням);
  • Розміщує і годує в лаунжі на вокзалі;
  • Відправляє зручним потягом для повернення додому чи на лікування в інше місце.

Друзі та партнери Укрзалізниці з World Central Kitchen вже на місці, забезпечуючи гаряче харчування для лікарів та тих, хто надає допомогу. Наші чергові та автівки знаходяться безпосередньо біля лікарні, тож телефонуйте, і ми вас знайдемо.

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