Укрзализныця поможет пациентам Охматдета, пострадавшим в результате обстрелов

Укрзализныця поможет пациентам Охматдета, пострадавшим в результате обстрелов

Сегодня, 8 июля, во время очередного обстрела Украины российскими террористами произошло попадание в больницу «Охматдет». По предварительным данным есть погибшие и много раненых. Поскольку многие пациенты больницы являются приезжими, Укрзализныця обеспечит приют и перевезет всех, кто имеет насущную потребность. Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Укрзализныця предоставляет следующие услуги:

  • Обеспечивает автомобилем или микроавтобусом для транспортировки с текущего места пребывания (медицинская транспортировка по предварительному уведомлению);
  • Размещает и кормит в лаунже на вокзале;
  • Отправляет удобным поездом для возвращения домой или на лечение в другое место.

Друзья и партнеры Укрзализныци с World Central Kitchen уже на месте, обеспечивая горячее питание для врачей и тех, кто оказывает помощь. Наши дежурные и машины находятся непосредственно возле больницы, поэтому звоните, и мы вас найдем.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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