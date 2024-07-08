Укрзализныця поможет пациентам Охматдета, пострадавшим в результате обстрелов

Одесская область готова принять детей из разрушенного россиянами «Охматдета» Одесская область готова принять в областные и городские медицинские учреждения детей из пострадавшей во время российской атаки 8 июля столичной детской клиники «Охматдет». Сейчас готовы как минимум 200 койко-мест, при необходимости их количество будет увеличено. ПОДРОБНЕЕ

Война, день 866-й: в Одессе новый министр обороны Британии анонсировал новый пакет помощи В понедельник, 8 июля 2024 года, начались восемьсот шестьдесят шестые сутки с начала широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Наши воины продолжают наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии фронта. Поддержка наших партнеров — Великобритании и Нидерландов — продолжается несмотря на смену правительств. ПОДРОБНЕЕ

Как работают телеграм-каналы оповещения о тревоге и кто за ними стоит? С начала полномасштабной войны в Украине приобрели незаурядную популярность телеграм-каналы, неофициально извещающие о воздушной тревоге. Объяснить этот феномен просто: чаще всего они первыми реагируют на угрозы со стороны россии и информируют о них локально точнее, чем официальные ресурсы, например, «Уведомление Одесса. Официально».

Откуда админы телеграм-каналов берут оперативную информацию и как эта «кухня» работает, «Одесской жизни» рассказал глава общественной организации «Сила общества Одесса» и владелец подобного одноименного канала Александр Прокопьев. ПОДРОБНЕЕ