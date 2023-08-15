В Одесі суддю Приморського райсуду взяли під варту та встановили розмір застави

Сьогодні, 15 серпня, стало відомо, що суддю Приморського райсуду Іллю Лонського взяли під варту та тимчасово відсторонили від здійснення правосуддя. Його підозрюють у спробі дати неправомірну вигоду іншому судді та заволодіти частиною неправомірної вигоди шляхом обману.

Про це повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі..

За рішенням Вищого антикорупційного суду, суддю Лонського взяли під варту на 60 днів, з можливістю внесення застави у розмірі 805 200 гривень.

Наразі триває досудове розслідування.

Причиною для взяття під варту, за даними слідства, став хабар у розмірі двох тисяч доларів від військовослужбовця. Підозру судді повідомили на початку серпня.

Нагадаємо, у липні 2023 року Ілля Лонський повідомив у Вищу раду правосуддя про те, що у нього в робочому кабінеті відбувся обшук, під час якого детективи НАБУ вилучили у нього 2 250 доларів США, які належали йому особисто. Суддя зазначив також про те, що детективи НАБУ так і не надали йому ухвали слідчого судді ВАКС про обшук.

Але Раніше, 10.08.2023, Вища рада правосуддя визнала обґрунтованими доводи керівника САП та дала згоду на утримання підозрюваного під вартою.

На сьогодні дії судді кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України

Судді може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років з конфіскацією майна.

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