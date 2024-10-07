У вівторок частина Одеси на весь день залишиться без води: адреси

В Одесі з’явилася вулиця Дмитра Яворницького: цього українця бачив кожен «Одеське Життя» продовжує знайомити своїх читачів із людьми, на честь яких перейменували багато міських вулиць. Сьогодні розповідь про українця, образ якого, мабуть, знайомий кожному в нашій країні. Чому всі знають, як виглядав Дмитро Яворницький і ким він був, читайте у матеріалі нашого постійного автора Валерія Боянжу. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Сьогодні в Україні свято тих, від кого залежить майбутнє нації Цього недільного дня, 6 жовтня, в Україні відзначають День вчителя – свято тих, хто присвятив своє життя навчальній та виховній діяльності та від кого залежить майбутнє молодого покоління, а отже – і всієї нашої нації. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Поруч з одеським будинком «з однією стіною» відновилися будівельні роботи? Воронцовський провулок, 6… Це ― поруч з відомим «будинком з однією стіною» ― місце, куди туристів не приводить хіба що ледачий гід… І ось вам новина (чи, може, тільки чутки?): що поруч з цим нашим відомим будинком відновилися будівельні роботи… ЧИТАТИ БІЛЬШЕ