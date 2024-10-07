Новости Одессы и Одесской области

Во вторник часть Одессы на весь день останется без воды: адреса

Во вторник часть Одессы на весь день останется без воды: адреса

Во вторник, 8 октября 2024 года, в части Пересыпского района Одессы с 09:00 до 23:30 отключат воду. 

Об аварийном отключении предупреждает филиал «Инфоксводоканал».

В связи с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах водопровода 8 октября 2024 года с 09:00 до 23:30 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

  • Керченская, 188,
  • Владислава Бувалкина (бывшая Генерала Бочарова), 31-41,
  • Крымская, 72-84,
  • Академика Заболотного, 28-52,
  • Семена Палия, 98-100.

Выбор редакции: Аварийное вскрытие замков и дверей в Одессе: вызов мастера — ваше лучшее решение

Филиал «Инфоксводоканал» приносит извинения за временные неудобства.

Телефоны для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).

Читайте также: Как село Ламбровка в Одесской области год жило без воды

 

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua