Прогноз космічної погоди 2 жовтня: готуйтеся до магнітної бурі

За попередніми прогнозами, у жовтні 2023 року геомагнітна обстановка буде спокійнішою, ніж у вересні, проте на нас чекають кілька як помірних, так і досить потужних магнітних штормів. І сьогодні, як очікується, магнітосфера Землі буде у збудженому стані.

Як повідомляють фахівці Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України, сьогодні, у понеділок, 2 жовтня 2023 року, можливі періоди штормової космічної погоди.

Достатньо сильну магнітну бурю прогнозують на 5 жовтня.

Магнітна або сонячна буря – це сплески енергії, що походять від Сонця. Вибухи різної потужності відбуваються у вигляді викидів та спалахів сонячної маси, внаслідок яких енергія розсіюється у всіх напрямках, включаючи Землю.

На кожну людину сонячна активність впливає по-різному. У когось вона викликає пригнічений настрій або мігрень, а у когось – загострення хронічних захворювань.

Зазначено, що у дні магнітних бур зростає кількість звернень до терапевтів та лікарів-кардіологів.

Щоб благополучно пережити неспокійні дні, медики рекомендують:

дотримуватися режиму сну (не менше 7-9 годин на добу);

повноцінно харчуватися, пити достатньо води;

виходити на прогулянки на свіжому повітрі;

зменшити фізичні та психоемоційні навантаження.

У разі погіршення самопочуття або загострення хронічних захворювань слід звернутися за консультацією до сімейного лікаря.