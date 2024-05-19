Війна, 816-й день: ворог не залишає спроб захопити Вовчанськ

Коротко про ситуацію на найнапруженішому напрямку фронту

За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу російські окупанти завдали трьох ракетних та 38 авіаційних ударів (у тому числі із застосуванням 56 керованих авіабомб – КАБів), застосували 404 дрони-камікадзе, здійснили понад три тисячі обстрілів позицій наших військ.

На найнапруженішому на даний момент напрямку фронту – Харківському – за добу сталося 12 бойових зіткнень. Наші воїни успішно відбили шість атак на південь від населених пунктів Глибоке та Лук’янці Харківської області.

Ворог продовжує спроби прорвати оборону українських підрозділів у напрямку населеного пункту Зелене, а також не залишає спроб захопити Вовчанськ. Російські окупанти застосовують авіацію для авіаударів: за добу дві керовані авіабомби по Харкову, п’ять КАБів по Веселому та чотири – по району населеного пункту Липці.

В даний час Сили оборони намагаються витіснити супротивника у напрямку до населеного пункту Глибоке та в районі Вовчанська.

За інформацією американського Інституту вивчення війни (ISW), окупаційні війська росії вже планують другий етап своєї наступальної операції на півночі Харківської області, яку мають намір розпочати після очікуваного захоплення Вовчанська.

На думку аналітиків, ворог віддає пріоритет узяттю міста, оскільки воно є однією з тактичних цілей, що залишилися під час першого етапу його «прориву» на кордоні.

Повітряні сили ЗСУ – як завжди на висоті

За даними Повітряних сил, цієї ночі, 19 травня 2024 року, рашисти атакували Україну 37-ма ударними безпілотниками типу «Shahed-131/136» з районів Приморсько-Ахтарська та Курська.

До відбиття повітряного нападу противника залучалися зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.

Внаслідок протиповітряного бою всі 37 «шахедів» збиті. Повітряні бої велися у Київській, Одеській, Миколаївській, Сумській, Вінницькій, Житомирській, Черкаській та Херсонській областях.

Зокрема, на Південному напрямку сили протиповітряної оборони успішно приземлили 24 «шахеди», зокрема, 20 – на Одещині, 3 – на Херсонщині, 1 – на Миколаївщині.

За повідомленням Сил оборони Півдня України, цієї ночі російські окупанти здійснили масовану атаку ударними безпілотниками на півдні України. Протиповітряною обороною знищено 24 ворожі БпЛА «Shahed-136/131».

Також вранці над Одесою було збито розвідувальний дрон «Орлан -10», а на Херсонщині минулої доби знищено ще 2 розвідувальні БпЛА «Supercam».

Водночас у росії поскаржилися на масовану атаку БпЛА, уламки яких нібито впали поблизу аеродрому та нафтопереробних заводів – у низці регіонів країни-агресора цієї ночі лунали вибухи та виникли пожежі. Зокрема, було гучно під Білгородом, у Краснодарському краї та Ленінградській області.

Втрати ворога на ранок 19 травня

Як повідомляє Генштаб, за добу ЗСУ ліквідували 1210 окупантів.

Втрати техніки такі: