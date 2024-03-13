У мерії Одеси звільнили керівника управління капбудівництва: хто обійняв посаду

Відповідні розпорядження оприлюднено 12 березня на сайті муніципалітету.

В одному з документів ідеться, що Панова звільнено 5 березня “за згодою сторін”.

Лариса Янушкевич до призначення на нову посаду була заступницею Панова.

Зазначимо, що Борис Панов очолював управління капітального будівництва Одеської міської ради майже 10 років. Його призначили через два місяці після того, як Геннадій Труханов став мером.

Увага до Бориса Панова була прикута після трагедії в дитячому таборі “Вікторія”, коли в пожежі загинули троє дітей. Тоді чиновника відсторонили від посади, адже на місці трагедії експертиза виявила безліч порушень, і саме він підписував документи на проведення тендеру та закупівель під час реконструкції дерев’яних корпусів. Але після перевірки Панова повернули на посаду, без жодних наслідків.

Читайте також: Кабмін погодив призначення першого заступника голови Одеської ОВА – хто ним став