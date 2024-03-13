Новини Одеси та Одеської області

У мерії Одеси звільнили керівника управління капбудівництва: хто обійняв посаду

У мерії Одеси звільнили керівника управління капбудівництва: хто обійняв посаду

В Одеській міськраді звільнили начальника управління капітального будівництва Бориса Панова. До призначення нового керівника тимчасово виконувати його обов’язки буде Лариса Янушкевич.

Відповідні розпорядження оприлюднено 12 березня на сайті муніципалітету.

В одному з документів ідеться, що Панова звільнено 5 березня “за згодою сторін”.

Лариса Янушкевич до призначення на нову посаду була заступницею Панова.

Зазначимо, що Борис Панов очолював управління капітального будівництва Одеської міської ради майже 10 років. Його призначили через два місяці після того, як Геннадій Труханов став мером.

Увага до Бориса Панова була прикута після трагедії в дитячому таборі “Вікторія”, коли в пожежі загинули троє дітей. Тоді чиновника відсторонили від посади, адже на місці трагедії експертиза виявила безліч порушень, і саме він підписував документи на проведення тендеру та закупівель під час реконструкції дерев’яних корпусів. Але після перевірки Панова повернули на посаду, без жодних наслідків.

Читайте також: Кабмін погодив призначення першого заступника голови Одеської ОВА – хто ним став

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk