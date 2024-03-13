В мэрии Одессы уволили руководителя управления капстроительства: кто занял должность

Соответствующие распоряжения обнародованы 12 марта на сайте муниципалитета.

В одном из документов говорится, что Панов уволен 5 марта «по соглашению сторон».

Лариса Янушкевич до назначения на новую должность была заместителем Панова.

Отметим, что Борис Панов возглавлял управление капитального строительства Одесского городского совета почти 10 лет. Его назначили через два месяца после того, как Геннадий Труханов стал мэром.

Внимание к Борису Панову было приковано после трагедии в детском лагере «Виктория», когда в пожаре погибли трое детей. Тогда чиновника отстранили от должности, ведь на месте трагедии экспертиза выявила множество нарушений и именно он подписывал документы на проведение тендера и закупок при реконструкции деревянных корпусов. Но после проверки Панова вернули на должность, без всяких последствий.

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