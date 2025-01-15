Отключения света

Центральний РЕМ

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Роботи до 17.00:

  • Ковальська, 19-59,
  • Преображенська, 27-66,
  • Єврейська, 50-58,
  • Тираспольська, 1-12,
  • пров. Онілової, 3-8,
  • сквер Старобазарний, 3,7,
  • Троїцька, 45-60,
  • Успенська, 60-105,
  • пл. Соборна, 1,
  • К.Муратової, 17,19,
  • пров. Полуничний, 20-24,
  • Спірідонивська, 12-21,
  • Ніжинська, 64-72,
  • Новосельського, 84-110,
  • пр. Українських Героїв, 27,
  • Балтиморська, 20,22,
  • Фонтанська дор., 59-65,
  • пл. В.Холодної, 1,3,
  • пров. Нечипоренко, 4-14,
  • Караванського, 39.

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Роботи до 19.00:

  • Тираспільське шосе, 2-31,
  • пр. Шевченка, 29,33,
  • Лисенка, 1-27,
  • Туристська, 7-15,
  • Французький б-р, 48-54,
  • Косяченка, 1-54,
  • Іоанна Гена, 1-20,
  • Й.Прибіка, 30-49,
  • Квітнева, 20-33,
  • пров. 1-2й Бузковий, 1-19,
  • Сільська, 29-44,
  • Тесс, 1-43,
  • Квіткова, 1-21,
  • пров. Бузковий, 2/2,
  • проїзд Бузковий, 1-6,
  • Бессарабська, 1-5,
  • Лютнева, 3,5,
  • Кордонна, 25-74,
  • пров. Квітковий, 10,
  • Ольги Благовидової, 7,30-37,
  • Богуна, 6-21,
  • Радісна, 114,116,
  • пров. Килимовий, 5-9,
  • Фесенка, 7,
  • Малішевського, 9-55,
  • Клименко, 25,33в,
  • Платонова, 1-126,
  • С.Ріхтера, 33-109.

Північний РЕМ

Роботи до 20.00:

  • пров. Оранжерейний, 18-43,
  • Котляревського, 1-23,
  • пров. Л.Гінзбург, 5-43.

Південний РЕМ

Роботи до 17.00:

  • Ак.Філатова, 2-4,
  • Люстдорфська дор., 56-84,
  • Ак.Корольова, 32,34.

Роботи до 19.00:

  • Абрикосова, 4-105,
  • Дубовий Гай, 2-57,
  • Лігінська, 1-33,
  • Бориса Едуардса, 28-40,
  • Рівності, 84-104,195,
  • пров. 1й Рівності, 86,90,197,
  • пров. Абрикосовий, 1-29,
  • пров. Рівності, 92,
  • Фонтанська дор., 106/37,40,
  • пров. Янтарний, 6-8,
  • Дачна, 4/2,
  • Рибальська, 20,
  • Айвазовського, 34.

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