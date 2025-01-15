Центральний РЕМ
Роботи до 17.00:
- Ковальська, 19-59,
- Преображенська, 27-66,
- Єврейська, 50-58,
- Тираспольська, 1-12,
- пров. Онілової, 3-8,
- сквер Старобазарний, 3,7,
- Троїцька, 45-60,
- Успенська, 60-105,
- пл. Соборна, 1,
- К.Муратової, 17,19,
- пров. Полуничний, 20-24,
- Спірідонивська, 12-21,
- Ніжинська, 64-72,
- Новосельського, 84-110,
- пр. Українських Героїв, 27,
- Балтиморська, 20,22,
- Фонтанська дор., 59-65,
- пл. В.Холодної, 1,3,
- пров. Нечипоренко, 4-14,
- Караванського, 39.
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Роботи до 19.00:
- Тираспільське шосе, 2-31,
- пр. Шевченка, 29,33,
- Лисенка, 1-27,
- Туристська, 7-15,
- Французький б-р, 48-54,
- Косяченка, 1-54,
- Іоанна Гена, 1-20,
- Й.Прибіка, 30-49,
- Квітнева, 20-33,
- пров. 1-2й Бузковий, 1-19,
- Сільська, 29-44,
- Тесс, 1-43,
- Квіткова, 1-21,
- пров. Бузковий, 2/2,
- проїзд Бузковий, 1-6,
- Бессарабська, 1-5,
- Лютнева, 3,5,
- Кордонна, 25-74,
- пров. Квітковий, 10,
- Ольги Благовидової, 7,30-37,
- Богуна, 6-21,
- Радісна, 114,116,
- пров. Килимовий, 5-9,
- Фесенка, 7,
- Малішевського, 9-55,
- Клименко, 25,33в,
- Платонова, 1-126,
- С.Ріхтера, 33-109.
Північний РЕМ
Роботи до 20.00:
- пров. Оранжерейний, 18-43,
- Котляревського, 1-23,
- пров. Л.Гінзбург, 5-43.
Південний РЕМ
Роботи до 17.00:
- Ак.Філатова, 2-4,
- Люстдорфська дор., 56-84,
- Ак.Корольова, 32,34.
Роботи до 19.00:
- Абрикосова, 4-105,
- Дубовий Гай, 2-57,
- Лігінська, 1-33,
- Бориса Едуардса, 28-40,
- Рівності, 84-104,195,
- пров. 1й Рівності, 86,90,197,
- пров. Абрикосовий, 1-29,
- пров. Рівності, 92,
- Фонтанська дор., 106/37,40,
- пров. Янтарний, 6-8,
- Дачна, 4/2,
- Рибальська, 20,
- Айвазовського, 34.