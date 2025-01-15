Центральный РЭС
Работы до 17.00:
- Ковальская, 19-59,
- Преображенская, 27-66,
- Еврейская, 50-58,
- Тираспольская, 1-12,
- пер. Ониловой, 3-8,
- сквер Старобазарный, 3,7,
- Троицкая, 45-60,
- Успенская, 60-105,
- пл. Муратовой, 17,19,
- пер. Клубничный, 20-24,
- Спиридоновская, 12-21,
- Нежинская, 64-72,
- Новосельского, 84-110,
- пр. Украинских Героев, 27,
- Балтиморская, 20,22,
- Фонтанская дор, 59-65,
- пл. В.Холодной, 1,3,
- пер. Нечипоренко, 4-14,
- Караванского, 39.
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Работы до 19.00:
- Тираспольское шоссе, 2-31,
- пр. Шевченко, 29,33,
- Лысенко, 1-27,
- Туристская, 7-15,
- Французский б-р, 48-54,
- Косяченко, 1-54,
- Иоанна Гена, 1-20,
- Й.Прибика, 30-49,
- Апрельская, 20-33,
- переулок 1-2й Сиреневый, 1-19,
- Сельская, 29-44,
- Тесс, 1-43,
- Цветочная, 1-21,
- пер. Сиреневый, 2/2,
- проезд Сиреневый, 1-6,
- Бессарабская, 1-5,
- Февральская, 3,5,
- Кордонная, 25-74,
- переулок Цветочный, 10,
- Ольги Благовидовой, 7,30-37,
- Богуна, 6-21,
- Радостная, 114,116,
- переулок Ковровый, 5-9,
- Фесенко, 7,
- Малишевского, 9-55,
- Клименко, 25,33в,
- Платонова, 1-126,
- С.Рихтера, 33-109.
Северный РЭС
Работы до 20.00:
- пер. Оранжерейный, 18-43,
- Котляревского, 1-23,
- пер. Л.Гинзбург, 5-43.
Южный РЭС
Работы до 17.00:
- Ак.Филатова, 2-4,
- Люстдорфская дор., 56-84,
- Ак.Королева, 32,34.
Работы до 19.00:
- Абрикосовая, 4-105,
- Дубовая Роща, 2-57,
- Лигинская, 1-33,
- Бориса Эдуардса, 28-40,
- Равенства, 84-104,195,
- пер. 1й Равенства, 86,90,197,
- пер. Абрикосовый, 1-29,
- пер. Равенства, 92,
- Фонтанская дор., 106/37,40,
- пер. Янтарный, 6-8,
- Дачная, 4/2,
- Рыбальская, 20,
- Айвазовского, 34.