Отключения света

Центральный РЭС

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Работы до 17.00:

  • Ковальская, 19-59,
  • Преображенская, 27-66,
  • Еврейская, 50-58,
  • Тираспольская, 1-12,
  • пер. Ониловой, 3-8,
  • сквер Старобазарный, 3,7,
  • Троицкая, 45-60,
  • Успенская, 60-105,
  • пл. Муратовой, 17,19,
  • пер. Клубничный, 20-24,
  • Спиридоновская, 12-21,
  • Нежинская, 64-72,
  • Новосельского, 84-110,
  • пр. Украинских Героев, 27,
  • Балтиморская, 20,22,
  • Фонтанская дор, 59-65,
  • пл. В.Холодной, 1,3,
  • пер. Нечипоренко, 4-14,
  • Караванского, 39.

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Работы до 19.00:

  • Тираспольское шоссе, 2-31,
  • пр. Шевченко, 29,33,
  • Лысенко, 1-27,
  • Туристская, 7-15,
  • Французский б-р, 48-54,
  • Косяченко, 1-54,
  • Иоанна Гена, 1-20,
  • Й.Прибика, 30-49,
  • Апрельская, 20-33,
  • переулок 1-2й Сиреневый, 1-19,
  • Сельская, 29-44,
  • Тесс, 1-43,
  • Цветочная, 1-21,
  • пер. Сиреневый, 2/2,
  • проезд Сиреневый, 1-6,
  • Бессарабская, 1-5,
  • Февральская, 3,5,
  • Кордонная, 25-74,
  • переулок Цветочный, 10,
  • Ольги Благовидовой, 7,30-37,
  • Богуна, 6-21,
  • Радостная, 114,116,
  • переулок Ковровый, 5-9,
  • Фесенко, 7,
  • Малишевского, 9-55,
  • Клименко, 25,33в,
  • Платонова, 1-126,
  • С.Рихтера, 33-109.

Северный РЭС

Работы до 20.00:

  • пер. Оранжерейный, 18-43,
  • Котляревского, 1-23,
  • пер. Л.Гинзбург, 5-43.

Южный РЭС

Работы до 17.00:

  • Ак.Филатова, 2-4,
  • Люстдорфская дор., 56-84,
  • Ак.Королева, 32,34.

Работы до 19.00:

  • Абрикосовая, 4-105,
  • Дубовая Роща, 2-57,
  • Лигинская, 1-33,
  • Бориса Эдуардса, 28-40,
  • Равенства, 84-104,195,
  • пер. 1й Равенства, 86,90,197,
  • пер. Абрикосовый, 1-29,
  • пер. Равенства, 92,
  • Фонтанская дор., 106/37,40,
  • пер. Янтарный, 6-8,
  • Дачная, 4/2,
  • Рыбальская, 20,
  • Айвазовского, 34.

 

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