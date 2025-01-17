Південний РЕМ
Роботи до 17:00:
- Академіка Філатова, 21, 23, 23б,
- Варненська, 12а, 12Б,
- Героїв Крут, 18, 20а, 20а/корп.41, 20в,
- Дачна, 4/2,
- Дубовий Гай,
- Є. Танцюри, 1-23,
- Івана та Юрія Лип, 23- 41,
- Інглезі, 12-18,
- Космонавтів, 14-66,
- Лігінська,
- Бориса Едуардса, 28-40в,
- Рівності, 84-104, 195,
- Айвазовського, 34,
- дорога Фонтанська, 106/37, 106/40,
- пров. 1-й Рівності, 86, 90, 197,
- пров. Абрикосовий, 1-29,
- пров. Рівності, 92,
- пров. Янтарний 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2, 3.
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Центральний РЕМ
Роботи до 19:00:
- Іоганна Гена, 1-20,
- Бессарабська, 1-5,
- Богуна, 6а, 12/2, 21,
- Малішевського,
- Дігтярна, 27-39,
- Йозефа Прибіка,
- Квіткова,
- Квітнева,
- Клименка, 25,33в,
- вул. Коблевська, 37-45,
- Ковальська, 4-17,
- Кордонна,
- Косяченка Олексія,
- К. Муратової, 4-22,
- Лютнева, 3,5,
- Миколи Лисенка,
- Ніжинська, 52-75,
- Новосельского, 73-81,
- Платанова,
- Радісна, 114, 116,
- Садова,16,
- Святослава Ріхтера,
- Сільська,
- Спірідонивська, 6-10,
- Т. Тесс, Тираспільське, 2-8, 21-31,
- Туристська, 3-15,
- Фесенка, 7,
- пл Соборна, 10, 12, 14,
- пров. 1-й, 2-й Бузковий,
- пров. Квітковий, 10,
- пров. Килимовий, 5-9,
- Ольги Благовидової,
- пров. Лютеранський, 3-7,
- проїзд Бузковий,1-6,
- просп. Шевченка, 8/3, 8/0, 8/В, 8а, 8а/1, 8б,
- узвіз Степана Олійника,6.
Північний РЕМ
Роботи до 19:00:
- Героїв оборони Одеси,80-98,
- Ак. Заболотного, 27.