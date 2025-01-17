Отключения света

Південний РЕМ

1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Роботи до 17:00:

  • Академіка Філатова, 21, 23, 23б,
  • Варненська, 12а, 12Б,
  • Героїв Крут, 18, 20а, 20а/корп.41, 20в,
  • Дачна, 4/2,
  • Дубовий Гай,
  • Є. Танцюри, 1-23,
  • Івана та Юрія Лип, 23- 41,
  • Інглезі, 12-18,
  • Космонавтів, 14-66,
  • Лігінська,
  • Бориса Едуардса, 28-40в,
  • Рівності, 84-104, 195,
  • Айвазовського, 34,
  • дорога Фонтанська, 106/37, 106/40,
  • пров. 1-й Рівності, 86, 90, 197,
  • пров. Абрикосовий, 1-29,
  • пров. Рівності, 92,
  • пров. Янтарний 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2, 3.

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Центральний РЕМ

Роботи до 19:00:

  • Іоганна Гена, 1-20,
  • Бессарабська, 1-5,
  • Богуна, 6а, 12/2, 21,
  • Малішевського,
  • Дігтярна, 27-39,
  • Йозефа Прибіка,
  • Квіткова,
  • Квітнева,
  • Клименка, 25,33в,
  • вул. Коблевська, 37-45,
  • Ковальська, 4-17,
  • Кордонна,
  • Косяченка Олексія,
  • К. Муратової, 4-22,
  • Лютнева, 3,5,
  • Миколи Лисенка,
  • Ніжинська, 52-75,
  • Новосельского, 73-81,
  • Платанова,
  • Радісна, 114, 116,
  • Садова,16,
  • Святослава Ріхтера,
  • Сільська,
  • Спірідонивська, 6-10,
  • Т. Тесс, Тираспільське, 2-8, 21-31,
  • Туристська, 3-15,
  • Фесенка, 7,
  • пл Соборна, 10, 12, 14,
  • пров. 1-й, 2-й Бузковий,
  • пров. Квітковий, 10,
  • пров. Килимовий, 5-9,
  • Ольги Благовидової,
  • пров. Лютеранський, 3-7,
  • проїзд Бузковий,1-6,
  • просп. Шевченка, 8/3, 8/0, 8/В, 8а, 8а/1, 8б,
  • узвіз Степана Олійника,6.

Північний РЕМ

Роботи до 19:00:

  • Героїв оборони Одеси,80-98,
  • Ак. Заболотного, 27.

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