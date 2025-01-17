Отключения света

Южный РЭС

1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Работы до 17:00:

  • Академика Филатова, 21, 23, 23б,
  • Варненская, 12а, 12Б,
  • Героев Крут, 18, 20а, 20а/корп.41, 20в,
  • Дачная, 4/2,
  • Дубовая Роща,
  • Е. Танцюры, 1-23,
  • Ивана и Юрия Лип, 23- 41,
  • Инглези, 12-18,
  • Космонавтов, 14-66,
  • Лигинская,
  • Бориса Эдуардса, 28-40в,
  • Равенства, 84-104, 195,
  • Айвазовского, 34,
  • дорога Фонтанская, 106/37, 106/40,
  • пер. 1-й Равенства, 86, 90, 197,
  • пер. Абрикосовый, 1-29,
  • пер. Равенства, 92,
  • пер. Янтарный 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2, 3.

Читайте также: Часть Одессы почти на сутки останется без воды – адреса

Центральный РЭС

Работы до 19:00:

  • Иоганна Гена, 1-20,
  • Бессарабская, 1-5,
  • Богуна, 6а, 12/2, 21,
  • Малишевского,
  • Дегтярная, 27-39,
  • Йозефа Прибика,
  • Цветочная,
  • Апрельская,
  • Клименко, 25,33в,
  • ул. Коблевская, 37-45,
  • Ковальская, 4-17,
  • Кордонная,
  • Косяченко Алексея,
  • К. Муратовой, 4-22,
  • Февральская, 3,5,
  • Николая Лысенко,
  • Нежинская, 52-75,
  • Новосельского, 73-81,
  • Платанова,
  • Радостная, 114, 116,
  • Садовая, 16,
  • Святослава Рихтера,
  • Сельская, Спиридоновская, 6-10,
  • Т. Тесс,
  • Тираспольская, 2-8, 21-31,
  • Туристская, 3-15,
  • Фесенко, 7,
  • пл Соборная, 10, 12, 14,
  • пер. 1-й, 2-й Сиреневый,
  • переулок Цветочный, 10,
  • переулок Ковровый, 5-9,
  • Ольги Благовидовой,
  • переулок Лютеранский, 3-7,
  • проезд Сиреневый, 1-6,
  • просп. Шевченко, 8/3, 8/0, 8/В, 8а, 8а/1, 8б,
  • спуск Степана Олейника, 6.

Северный РЭС

Работы до 19:00:

  • Героев обороны Одессы,80-98,
  • Ак. Заболотного, 27.

 

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме