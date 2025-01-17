Южный РЭС
Работы до 17:00:
- Академика Филатова, 21, 23, 23б,
- Варненская, 12а, 12Б,
- Героев Крут, 18, 20а, 20а/корп.41, 20в,
- Дачная, 4/2,
- Дубовая Роща,
- Е. Танцюры, 1-23,
- Ивана и Юрия Лип, 23- 41,
- Инглези, 12-18,
- Космонавтов, 14-66,
- Лигинская,
- Бориса Эдуардса, 28-40в,
- Равенства, 84-104, 195,
- Айвазовского, 34,
- дорога Фонтанская, 106/37, 106/40,
- пер. 1-й Равенства, 86, 90, 197,
- пер. Абрикосовый, 1-29,
- пер. Равенства, 92,
- пер. Янтарный 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2, 3.
Читайте также: Часть Одессы почти на сутки останется без воды – адреса
Центральный РЭС
Работы до 19:00:
- Иоганна Гена, 1-20,
- Бессарабская, 1-5,
- Богуна, 6а, 12/2, 21,
- Малишевского,
- Дегтярная, 27-39,
- Йозефа Прибика,
- Цветочная,
- Апрельская,
- Клименко, 25,33в,
- ул. Коблевская, 37-45,
- Ковальская, 4-17,
- Кордонная,
- Косяченко Алексея,
- К. Муратовой, 4-22,
- Февральская, 3,5,
- Николая Лысенко,
- Нежинская, 52-75,
- Новосельского, 73-81,
- Платанова,
- Радостная, 114, 116,
- Садовая, 16,
- Святослава Рихтера,
- Сельская, Спиридоновская, 6-10,
- Т. Тесс,
- Тираспольская, 2-8, 21-31,
- Туристская, 3-15,
- Фесенко, 7,
- пл Соборная, 10, 12, 14,
- пер. 1-й, 2-й Сиреневый,
- переулок Цветочный, 10,
- переулок Ковровый, 5-9,
- Ольги Благовидовой,
- переулок Лютеранский, 3-7,
- проезд Сиреневый, 1-6,
- просп. Шевченко, 8/3, 8/0, 8/В, 8а, 8а/1, 8б,
- спуск Степана Олейника, 6.
Северный РЭС
Работы до 19:00:
- Героев обороны Одессы,80-98,
- Ак. Заболотного, 27.