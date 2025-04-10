Подробиці обману розповіли в поліції Одеської області.

У лютому 71-річна мешканка міста Чорноморськ звернулася до поліції з повідомленням про те, що невідома особа заволоділа грошима, які жінка отримувала від держави як грошове забезпечення сім’ям військових у разі зникнення безвісти їхніх рідних.

Поліцейські встановили, що злочин скоїли сусіди – 24-річна жінка зі своїм 29-річним співмешканцем, а також залучений ними 28-річний знайомий з іншого населеного пункту Одеського району.

Дізнавшись, що жінка отримує виплати за сина, який зник безвісти під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку, сусіди почали писати їй від його імені листи з проханням вислати гроші, одяг, документи та інші необхідні йому речі.

Протягом року потерпіла отримала кілька таких смс-повідомлень з адресами та банківськими рахунками, на які загалом відправила майже 415 тисяч гривень.

Під час обшуку в помешканні підозрюваних поліцейські виявили в одному з телефонів нове повідомлення «від сина» з проханням надіслати ще 80 тисяч гривень, яке вони не встигли відправити.

Усім трьом повідомлено про підозру в шахрайстві за ч. 3 ст. 357 і ч. ч. 2, 3 ст. 190 ККУ, фігурантам загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

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