У частині Одеського району 7 червня майже на добу відключать воду

У частині Одеського району 7 червня майже на добу відключать воду

В пятницу, 7 июня 2024 года, «Инфоксводоканал».запланировал ремонт водопровода и предупреждает об аварийном отключении воды в части Одесского района.

Повідомляється, що у зв’язку з необхідністю проведення аварійних ремонтних робіт на об’єктах водопроводу 7 червня 2024 року з 00:30 до 23:50 буде припинено подачу води споживачам:

  • с.Крижанівка,
  • с.Ліски,
  • с.Фонтанка,
  • ТРЦ «Рів’єра»,
  • с.Вапнярка,
  • с.Нова Дофінівка,
  • селище Чорноморське.

Філія «Інфоксводоканал» приносить вибачення за тимчасові незручності.

Телефон для довідок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово)

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