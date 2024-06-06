У частині Одеського району 7 червня майже на добу відключать воду

В пятницу, 7 июня 2024 года, «Инфоксводоканал».запланировал ремонт водопровода и предупреждает об аварийном отключении воды в части Одесского района.
Повідомляється, що у зв’язку з необхідністю проведення аварійних ремонтних робіт на об’єктах водопроводу 7 червня 2024 року з 00:30 до 23:50 буде припинено подачу води споживачам:
- с.Крижанівка,
- с.Ліски,
- с.Фонтанка,
- ТРЦ «Рів’єра»,
- с.Вапнярка,
- с.Нова Дофінівка,
- селище Чорноморське.
Філія «Інфоксводоканал» приносить вибачення за тимчасові незручності.
Телефон для довідок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово)