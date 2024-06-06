В части Одесского района 7 июня почти на сутки отключат воду

В пятницу, 7 июня 2024 года, «Инфоксводоканал».запланировал ремонт водопровода и предупреждает об аварийном отключении воды в части Одесского района.
Сообщается, что в связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода 7 июня 2024 года с 00:30 до 23:50 будет прекращена подача воды потребителям:
- с.Крыжановка,
- с.Лиски,
- с.Фонтанка,
- ТРЦ «Ривьера»,
- с.Вапнярка,
- с.Новая Дофиновка,
- селище Черноморское.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит извинения за временные неудобства.
Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)