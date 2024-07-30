У частині Одеси 30 липня весь день не буде світла (адреси)

У частині Одеси 30 липня весь день не буде світла (адреси)

“Укренерго” обіцяє сьогодні не обмежувати електропостачання одеситам, проте ДТЕК “Одеські електромережі” продовжить планові ремонтні роботи і опублікував список адрес, де у вівторок, 30 липня, не буде світла.

Південний РЕМ

Роботи до 19:00:

  • Академіка Корольова, 22-34,
  • просп. Свободи, 52

Північний РЕМ

Роботи до 17:00:

  • Семена Палія, 109, 111,
  • Висоцького, 1-11

Центральний РЕМ

Роботи до 17:00:

  • пров. Онілової, 3,4,6,8/корп.10,9,12,14, сквер Старобазарний, 3, 7, Троїцька, 45,47, Успенська, 60-66, 89-105,  Преображенська, 66, просп. Українських Героїв (просп. Олександрівський), 27, Бреуса, 4-88, Композитора Бортнянського (Кристаловського), 1а,3,26, Мальовнича (Скворцова), 24-51, пров. Фруктовий, 1-11, Зелена,  1-42, Авіаційна, 38-58, пров. Пілотний, 2-9, Гранатна, 1-25, Малиновського, 79-152,  Маршала Бабаджаняна, 30-54, Йозефа Прибіка (Мінська), 7-30/а/1, Спартаківська, 1-63, пров. Гранатний, 2-8/корп.1, пров. Кордонний, 1-29, 35, пров. Малиновський, 7, Композитора Лятошинського (Перепечка), 1-37а, Ференца Ліста (Єліна), 1-65, пров. Короткий, 2-4, Ближні Млини (Кондренка), 1-95,  Текстильників, 1-14а, пров. Мостовий, 1, 2, 2/1, 2б, 4, Композитора Вербицького (О. Вронського), 1-63а,  Квітнева, 1-19, Святослава Ріхтера, 8-42, Сільська, 7-34, Тіниста, 9/12, Туристська, 1-19,  Кордонна, 3а-38а, Миколи Лисенка (Корнюшина), 2-10, Тетяни Тесс, 60а,  пров. Туристський, 2-12б, пров. Парашутний, 1-26, пров. Спартаківський, 1-33
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