В части Одессы 30 июля весь день не будет света (адреса)

«Укрэнерго» обещает сегодня не ограничивать электроснабжение одесситам, однако ДТЭК «Одесские электросети» продолжит плановые ремонтные работы и опубликовал список адресов, где во вторник, 30 июля, не будет света.
Южный РЭС
Работы до 19:00:
- Академика Королева, 22-34,
- просп. Свободы, 52
Северный РЭС
Работы до 17:00:
- Семена Палия, 109, 111,
- Высоцкого, 1-11
Центральный РЭС
Работы до 17:00:
- пров. Ониловой, 3,4,6,8/корп.10,9,12,14, сквер Старобазарный, 3, 7, Троицкая, 45,47, Успенская, 60-66, 89-105, Преображенская, 66, просп. Украинских Героев (просп. Александровский), 27, Бреуса, 4-88, Композитора Бортнянского (Кристаловского), 1а,3,26, Живописная (Скворцова), 24-51, пер. Фруктовый, 1-11, Зеленая, 1-42, Авиационная, 38-58, пер. Пилотный, 2-9, Гранатная, 1-25, Малиновского, 79-152, Маршала Бабаджаняна, 30-54, Йозефа Прибика (Минская), 7-30/а/1, Спартаковская, 1-63, пер. Гранатный, 2-8/корп.1, пер. Граничный, 1-29, 35, пер. Малиновский, 7, Композитора Лятошинского (Перепечка), 1-37а, Ференца Листа (Елина), 1-65, пер. Короткий, 2-4, Ближние Мельницы (Кондренко), 1-95, Текстильщиков, 1-14а, пер. Мостовой, 1, 2, 2/1, 2б, 4, Композитора Вербицкого (О. Вронского), 1-63а, Квитнева, 1-19, Святослава Рихтера, 8-42, Сельская, 7-34, Тенистая, 9/12 , Туристская, 1-19, Кордонная, 3а-38а, Николая Лысенко (Корнюшина), 2-10, Татьяны Тесс, 60а, пер. Туристский, 2-12б, пер. Парашютный, 1-26, пер. Спартаковский, 1-33