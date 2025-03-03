За інформацією ДТЕК “Одеські електромережі” після обстрілу ввечері 3 березня в Київському, Приморському та Хаджибейському районах міста Одеси, житлових масивах Таїрова та Фонтан, Чорноморка, с. Лиманка тривають аварійні ремонтні роботи.

Обладнання отримало пошкодження і поки не здатне забезпечити одночасно світлом усіх жителів постраждалих районів. Енергетики роблять усе можливе, щоб по черзі надавати електропостачання кожному і працюють, щоб відновити безперервне та стабільне енергопостачання.

У мерії Одеси повідомили, що внаслідок ворожого обстрілу зупинено роботу трьох районних котелень міста.

Комунальники працюють над тим, щоб швидко перезапустити процес теплопостачання за допомогою альтернативних джерел живлення.

Нагадаємо, що внаслідок удару дронами була пошкоджена енергетична інфраструктура. У місті розгортаються додаткові пункти незламності (425 вже працюють).

Також, внаслідок падіння уламків і вибухових хвиль, пошкодження отримали два приватні будинки та бізнес-центр.

Інформація про постраждалих поки не надходила.