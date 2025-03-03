По информации ДТЭК “Одесские электросети” после обстрела вечером 3 марта в Киевском, Приморском и Хаджибейском районах города Одессы, жилмассивах Таирова и Фонтан, Черноморка, с. Лиманка продолжаются аварийные ремонтные работы.

Оборудование получило повреждения и пока не способно обеспечить одновременно светом всех жителей пострадавших районов. Энергетики делают все возможное, чтобы поочередно предоставлять электроснабжение каждому и работают, чтобы восстановить непрерывное и стабильное энергоснабжение.

В мэрии Одессы сообщили, что в результате вражеского обстрела остановлена ​​работа трех районных котельных города.

Коммунальщики работают над тем, чтобы быстро перезапустить процесс теплоснабжения с помощью альтернативных источников питания.

Напомним, что в результате удара дронами была повреждена энергетическая инфраструктура. В городе разворачиваются дополнительные пункты несокрушимости (425 уже работают).

Также, в результате падения обломков и взрывных волн, повреждения получили два частных дома и бизнес-центр.

Информация о пострадавших пока не поступала.