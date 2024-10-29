Новини Одеси та Одеської області

У багатьох одеситів увесь день не буде світла: адреси відключень на 29 жовтня

У багатьох одеситів увесь день не буде світла: адреси відключень на 29 жовтня

Сьогодні, 29 жовтня 2024 року, ДТЕК «Одеські електромережі» проводить планові ремонтні роботи. У зв’язку з чим, частина вулиць Одеси залишиться без світла до вечора.

Південний РЕМ

Роботи до 19:00:

  • 10-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги, 2-25,
  • 11-а лінія, 1-26а,
  • 12-а лінія, 9-26,
  • 13-а лінія, 9-26,
  • 14-а лінія,9-26,
  • 15-а лінія,1-50,
  • 16-а лінія, 1-49,
  • 16-а лінія,
  • 17-а лінія, 1-44,
  • 18-а лінія, 2-49,
  • 19-а лінія, 1, 1а, 3, 5,
  • 9-а лінія, 10-26,
  • Абрикосова,
  • Одеської громади (Авдєєва-Чорноморського),
  • Бернардацці, Бригадна,
  • Андрія Музички (Гвардійська), 1, 2, 2а, 2б, 4, 4а,
  • Геранієва, 2,
  • Героїв Прикордонників, 4,
  • Дачна, 4/2, Докова, 19,
  • Друга Чорноморка, 18б, 20,
  • Дубовий Гай,
  • Валерія Самофалова (Каманіна), 3,
  • Кондрашина, 11-39/1,
  • Контр-адмірала Луніна, 7а, 7Б,
  • Костанді, 174- 196, 205-227а,
  • Січових стрільців (Леваневського), 1/3, 1/3б, 4а, 9, 9а,
  • Левітана, 74-116, 105-147,
  • Лігінська (Макаренка),
  • Миколи Троїцького, 3Б,
  • Анатолія Бачинського (Недєліна),
  • Окружна, 2-20в,
  • Л. Курбаса (Петрашевського), 1-10,
  • Б. Едуардса (Писарева), 28-40,
  • Рибальська, 20, Рівності, 84-104,195,
  • Симоненка, 1, 2а,11а,
  • Суднобудівна, 11,
  • Айвазовського (Тімірязєва), 34,
  • Трудова, 2-14, 16, 16/корп.1,
  • Академіка Вернадського (Тульська),
  • Урожайна, 1, 1а, 3, 3б, 5, 5/1,
  • Чубаївська, 3, 3а, 5,
  • Штурвальна, 17а,
  • Щоглова, 18а, 20, 20/корп.1, 22,
  • дорога Фонтанська, 106/40,
  • пров. 1-й Рівності, 86,90, 197,
  • пров. 4-й Проектований, 5, 5а, 7, 7а,
  • пров. 5-й Проектований, 4, 6, 8,
  • пров. Абрикосовий, 1-43,
  • пров. Аркадіївський, 4, 4/6,
  • пров. Івана Франка, 1-13,
  • пров. Костеловської, 6/в/1, 6в,
  • пров. Гонсіоровського (пров. Леваневського), 9,
  • пров. Рівності, 92,
  • пров. Чубаївський, 1-17,
  • пров. Янтарний, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3,
  • пр-т Адміральський, 3-17,
  • Калинова (тупик Байкал), 2, 4, 6, 8,
  • тупик Виноградний, 1, 3, 3/корп.3, 3а, 5, 7,
  • пров. Толвінського (тупик Леваневського), 1/корп.3.

Читайте також: В Одесі через мобілізацію провалюють програму заміни ліфтів

Центральний РЕМ

Роботи до 19:00:

  • Б-р. Французький, 48/50а,  54, 54/11, 54/16,  54/15, 54/15а, 54, 54/23, 54/23а, 54а, 54в, 54д, 54л, 85а, 89а,
  • Композитора Лятошинського (Перепечка), 15-37а,
  • Академічна, 6-26,
  • Бажана, 1-20,
  • Богуна, 6а,12/2, 21,
  • Композитора Вербицького (О. Вронського),
  • Малішевського (Гастелло),
  • Генуезька, 20,
  • Гранатна,1-25,
  • Квіткова,
  • Кленова, 4, 6, 11, 13,
  • Клименка, 25, 33в,
  • Ближні Млини (Кондренко),
  • Кордонна,
  • О. Косяченка,
  • Івана Фунтового (Маршала Бабаджаняна), 30-54,
  • Добровольців (Маршала Говорова), 10Б, 26/корп.4,
  • Олексія Вадатурського (Маршала Малиновського), 79-131, 96-152,
  • Миколи Лисенка (Корнюшина), 1а-27а,
  • Йозефа Прибіка (Мінська), 7-49,
  • Педагогічна, 16-44,
  • пров. Педагогічний, 3/корп.1,2,3,4,
  • Північна,14, Платанова,
  • пров. Полуничний, Балтиморська (Посмітного), 20,22,
  • Радісна, 114, 116,
  • Святослава Ріхтера, 8-109,
  • Сільська, 7-44,
  • Сонячна, 4,8,
  • Ганни Михайленко (Спартаківська), 6-63,
  • Текстильників,  1-14,
  • Т. Тесс, 143Б, 2-60а,
  • Тіниста,  6-16,
  • Туристська, 2-19,
  • Ференца Ліста,
  • Артура Савельева (Черняховського), 12-20,
  • дорога Овідіопольська, 3/1,
  • дорога Фонтанська, 36, 36Б, 49/1, 59, 59/1, 59А, 61, 63, 65, 67, 67А, 69, 71/3, 73, 75,
  • пров. 1-й Бузковий, 1-6,
  • пров. 2-й Бузковий, 1-13, 15, 17, 19,
  • пров. Гранатний, 2- 8,
  • пров. Квітковий, 10,
  • пров. Килимовий, 5, 7, 9,
  • пров. Кордонний,1, 3, 5, 7а, 7в, 9, 11, 13, 15, 15а, 25, 29, 35,
  • пров. Короткий,  2, 3, 4,
  • Ольги Благовидової (Кострова), 7, 30, 30/2, 34, 37а,
  • пров. Малиновський, 7,
  • пров. Мостовий, 1, 2, 2/корп.1, 2б, 4,
  • пров. Парашутний, 1, 1б,
  • пров. Північний, 14,
  • пров. Полуничний,12, 18, 20, 24/2, 24/3, 24/4, 24а,
  • пров. Санаторий, 3, 6а,
  • пров. Світлий,1, 1Б, 2, 2а, 3, 8, 11, 13а, 14,
  • пров. Костянтина Пігрова (пров. Спартаківський), 25,
  • пров. Туристський, 2, 2а, 4, 4а, 5, 5а, 9-12,
  • проїзд Бузковий, 1-6,
  • пр-т Шевченка, 33,
  • тупик Хвиля, 7, 7а, 10.

Північний РЕМ

Роботи до 19:00:

  • З 4-ої по 55-у лінії на житловому масиві, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а,
  • Садова,
  • Адама Міцкевича, 1-35,
  • Велика Садова,
  • Вишнева,
  • Вітрогонова, 16-31,
  • Володимира Винниченка, 26-49,
  • Гріна, 8-23,
  • Трусовська (Далекосхідна), 5-19,
  • Грушева (Дем’янова), 1-13,
  • Глаубермана (Державіна), 2,
  • Дніпровська, 1-40,
  • Жоліо Кюрі, 1-26,
  • Івана Луценка, 38, 47/1, 56,
  • Капітана Кузнєцова, 76-103,
  • Керченська, 8-131,
  • Кінноармійська,
  • Юзефа Крашевського (Крилова), 6-21,
  • Кримська, 63,
  • Бахмутська (Курська),
  • Лесі Українки, 1-28, 86а,
  • Котлєєвська (Ломоносова), 13, 13а, 15, 16, 18, 20,
  • Луцька,
  • Мала Садова, 1-22,
  • Мелітопольська,
  • Чайкова (Молодогвардійська), 1-71,
  • Перемоги, 1-87,
  • Південна дорога, 2-62,
  • Пісочна,
  • Праведників світу, 37-78,
  • Ракетна,1-18,
  • Рельєфна, 1-27,
  • Роздільна,
  • Маріупольська (Ростовська), 1-19а,
  • Серогодського,
  • Сімферопольська, 1-24,
  • Соляна,
  • Степова, 1-14,
  • Училищна, 22, 26,
  • Центральна, 2-38,
  • Чорноморського Козацтва,1, 2,
  • Шептицького, 7-93,
  • Яблучна, 1-4,
  • дорога Миколаївська, 65,
  • пров. 2-й Керченський, 1-15,
  • пров. Вишневий, 2-14,
  • пров. Пісочний, 1-4,
  • пр-т Князя Володимира Великого (пр-т Добровольського), 1-57.
Виктория Басок ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk