У багатьох одеситів увесь день не буде світла: адреси відключень на 29 жовтня

Сьогодні, 29 жовтня 2024 року, ДТЕК «Одеські електромережі» проводить планові ремонтні роботи. У зв’язку з чим, частина вулиць Одеси залишиться без світла до вечора.
Південний РЕМ
Роботи до 19:00:
- 10-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги, 2-25,
- 11-а лінія, 1-26а,
- 12-а лінія, 9-26,
- 13-а лінія, 9-26,
- 14-а лінія,9-26,
- 15-а лінія,1-50,
- 16-а лінія, 1-49,
- 16-а лінія,
- 17-а лінія, 1-44,
- 18-а лінія, 2-49,
- 19-а лінія, 1, 1а, 3, 5,
- 9-а лінія, 10-26,
- Абрикосова,
- Одеської громади (Авдєєва-Чорноморського),
- Бернардацці, Бригадна,
- Андрія Музички (Гвардійська), 1, 2, 2а, 2б, 4, 4а,
- Геранієва, 2,
- Героїв Прикордонників, 4,
- Дачна, 4/2, Докова, 19,
- Друга Чорноморка, 18б, 20,
- Дубовий Гай,
- Валерія Самофалова (Каманіна), 3,
- Кондрашина, 11-39/1,
- Контр-адмірала Луніна, 7а, 7Б,
- Костанді, 174- 196, 205-227а,
- Січових стрільців (Леваневського), 1/3, 1/3б, 4а, 9, 9а,
- Левітана, 74-116, 105-147,
- Лігінська (Макаренка),
- Миколи Троїцького, 3Б,
- Анатолія Бачинського (Недєліна),
- Окружна, 2-20в,
- Л. Курбаса (Петрашевського), 1-10,
- Б. Едуардса (Писарева), 28-40,
- Рибальська, 20, Рівності, 84-104,195,
- Симоненка, 1, 2а,11а,
- Суднобудівна, 11,
- Айвазовського (Тімірязєва), 34,
- Трудова, 2-14, 16, 16/корп.1,
- Академіка Вернадського (Тульська),
- Урожайна, 1, 1а, 3, 3б, 5, 5/1,
- Чубаївська, 3, 3а, 5,
- Штурвальна, 17а,
- Щоглова, 18а, 20, 20/корп.1, 22,
- дорога Фонтанська, 106/40,
- пров. 1-й Рівності, 86,90, 197,
- пров. 4-й Проектований, 5, 5а, 7, 7а,
- пров. 5-й Проектований, 4, 6, 8,
- пров. Абрикосовий, 1-43,
- пров. Аркадіївський, 4, 4/6,
- пров. Івана Франка, 1-13,
- пров. Костеловської, 6/в/1, 6в,
- пров. Гонсіоровського (пров. Леваневського), 9,
- пров. Рівності, 92,
- пров. Чубаївський, 1-17,
- пров. Янтарний, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3,
- пр-т Адміральський, 3-17,
- Калинова (тупик Байкал), 2, 4, 6, 8,
- тупик Виноградний, 1, 3, 3/корп.3, 3а, 5, 7,
- пров. Толвінського (тупик Леваневського), 1/корп.3.
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Центральний РЕМ
Роботи до 19:00:
- Б-р. Французький, 48/50а, 54, 54/11, 54/16, 54/15, 54/15а, 54, 54/23, 54/23а, 54а, 54в, 54д, 54л, 85а, 89а,
- Композитора Лятошинського (Перепечка), 15-37а,
- Академічна, 6-26,
- Бажана, 1-20,
- Богуна, 6а,12/2, 21,
- Композитора Вербицького (О. Вронського),
- Малішевського (Гастелло),
- Генуезька, 20,
- Гранатна,1-25,
- Квіткова,
- Кленова, 4, 6, 11, 13,
- Клименка, 25, 33в,
- Ближні Млини (Кондренко),
- Кордонна,
- О. Косяченка,
- Івана Фунтового (Маршала Бабаджаняна), 30-54,
- Добровольців (Маршала Говорова), 10Б, 26/корп.4,
- Олексія Вадатурського (Маршала Малиновського), 79-131, 96-152,
- Миколи Лисенка (Корнюшина), 1а-27а,
- Йозефа Прибіка (Мінська), 7-49,
- Педагогічна, 16-44,
- пров. Педагогічний, 3/корп.1,2,3,4,
- Північна,14, Платанова,
- пров. Полуничний, Балтиморська (Посмітного), 20,22,
- Радісна, 114, 116,
- Святослава Ріхтера, 8-109,
- Сільська, 7-44,
- Сонячна, 4,8,
- Ганни Михайленко (Спартаківська), 6-63,
- Текстильників, 1-14,
- Т. Тесс, 143Б, 2-60а,
- Тіниста, 6-16,
- Туристська, 2-19,
- Ференца Ліста,
- Артура Савельева (Черняховського), 12-20,
- дорога Овідіопольська, 3/1,
- дорога Фонтанська, 36, 36Б, 49/1, 59, 59/1, 59А, 61, 63, 65, 67, 67А, 69, 71/3, 73, 75,
- пров. 1-й Бузковий, 1-6,
- пров. 2-й Бузковий, 1-13, 15, 17, 19,
- пров. Гранатний, 2- 8,
- пров. Квітковий, 10,
- пров. Килимовий, 5, 7, 9,
- пров. Кордонний,1, 3, 5, 7а, 7в, 9, 11, 13, 15, 15а, 25, 29, 35,
- пров. Короткий, 2, 3, 4,
- Ольги Благовидової (Кострова), 7, 30, 30/2, 34, 37а,
- пров. Малиновський, 7,
- пров. Мостовий, 1, 2, 2/корп.1, 2б, 4,
- пров. Парашутний, 1, 1б,
- пров. Північний, 14,
- пров. Полуничний,12, 18, 20, 24/2, 24/3, 24/4, 24а,
- пров. Санаторий, 3, 6а,
- пров. Світлий,1, 1Б, 2, 2а, 3, 8, 11, 13а, 14,
- пров. Костянтина Пігрова (пров. Спартаківський), 25,
- пров. Туристський, 2, 2а, 4, 4а, 5, 5а, 9-12,
- проїзд Бузковий, 1-6,
- пр-т Шевченка, 33,
- тупик Хвиля, 7, 7а, 10.
Північний РЕМ
Роботи до 19:00:
- З 4-ої по 55-у лінії на житловому масиві, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а,
- Садова,
- Адама Міцкевича, 1-35,
- Велика Садова,
- Вишнева,
- Вітрогонова, 16-31,
- Володимира Винниченка, 26-49,
- Гріна, 8-23,
- Трусовська (Далекосхідна), 5-19,
- Грушева (Дем’янова), 1-13,
- Глаубермана (Державіна), 2,
- Дніпровська, 1-40,
- Жоліо Кюрі, 1-26,
- Івана Луценка, 38, 47/1, 56,
- Капітана Кузнєцова, 76-103,
- Керченська, 8-131,
- Кінноармійська,
- Юзефа Крашевського (Крилова), 6-21,
- Кримська, 63,
- Бахмутська (Курська),
- Лесі Українки, 1-28, 86а,
- Котлєєвська (Ломоносова), 13, 13а, 15, 16, 18, 20,
- Луцька,
- Мала Садова, 1-22,
- Мелітопольська,
- Чайкова (Молодогвардійська), 1-71,
- Перемоги, 1-87,
- Південна дорога, 2-62,
- Пісочна,
- Праведників світу, 37-78,
- Ракетна,1-18,
- Рельєфна, 1-27,
- Роздільна,
- Маріупольська (Ростовська), 1-19а,
- Серогодського,
- Сімферопольська, 1-24,
- Соляна,
- Степова, 1-14,
- Училищна, 22, 26,
- Центральна, 2-38,
- Чорноморського Козацтва,1, 2,
- Шептицького, 7-93,
- Яблучна, 1-4,
- дорога Миколаївська, 65,
- пров. 2-й Керченський, 1-15,
- пров. Вишневий, 2-14,
- пров. Пісочний, 1-4,
- пр-т Князя Володимира Великого (пр-т Добровольського), 1-57.