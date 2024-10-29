У многих одесситов весь день не будет света: адреса отключений на 29 октября

Сегодня, 29 октября 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» проводит плановые ремонтные работы. В связи с чем, часть улиц Одессы останется без света до вечера.
Южный РЭС
Работы до 19:00:
- 10-я линия 6-ой ст. Люстдорфской дороги, 2-25,
- 11-я линия, 1-26а,
- 12-я линия, 9-26,
- 13-я линия, 9-26,
- 14-я линия,9-26,
- 15-я линия,1-50,
- 16-я линия, 1-49,
- 16-я линия,
- 17-я линия, 1-44,
- 18-я линия, 2-49,
- 19-я линия, 1, 1а, 3, 5,
- 9-я линия, 10-26,
- Абрикосовая,
- Одесской громады (Авдеева-Черноморского),
- Бернардацци,
- Бригадная,
- Андрея Музычки (Гвардейская), 1, 2, 2а, 2б, 4, 4а,
- Гераниева, 2,
- Героев Пограничников, 4,
- Дачная, 4/2,
- Докова, 19,
- Вторая Черноморка, 18б, 20,
- Дубовая Роща,
- Валерия Самофалова (Каманина), 3,
- Кондрашина, 11-39/1,
- Контр-адмирала Лунина, 7а, 7Б,
- Костанди, 174- 196, 205-227а,
- Сечевых стрельцов (Леваневского), 1/3, 1/3б, 4а, 9, 9а,
- Левитана, 74-116, 105-147,
- Лигинская (Макаренко),
- Николая Троицкого, 3Б,
- Анатолия Бачинского (Неделина),
- Окружная, 2-20в,
- Л. Курбаса (Петрашевского), 1-10,
- Б. Эдуардса (Писарева), 28-40,
- Рыбальская, 20,
- Равенства, 84-104,195,
- Симоненко, 1, 2а,11а,
- Судостроительная, 11,
- Айвазовского (Тимирязева), 34,
- Трудовая, 2-14, 16, 16/корп.1,
- Академика Вернадского (Тульская),
- Урожайная, 1, 1а, 3, 3б, 5, 5/1,
- Чубаевская, 3, 3а, 5,
- Штурвальная, 17а,
- Щеглова, 18а, 20, 20/корп.1, 22,
- дорога Фонтанская, 106/40,
- переулок 1-й Равенства, 86,90, 197,
- переулок 4-й Проектируемый, 5, 5а, 7, 7а,
- переулок 5-й Проектируемый, 4, 6, 8,
- переулок Абрикосовый, 1-43,
- переулок Аркадиевский, 4, 4/6,
- пер. Ивана Франко, 1-13,
- пер. Костеловской, 6/в/1, 6в,
- пер. Гонсиоровского (пер. Леваневского), 9,
- пер. Равенства, 92,
- переулок Чубаевский, 1-17,
- переулок Янтарный, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3,
- пр-т Адмиральский, 3-17,
- Калиновая (тупик Байкал), 2, 4, 6, 8,
- тупик Виноградный, 1, 3, 3/корп.3, 3а, 5, 7,
- переулок Толвинского (тупик Леваневского), 1/корп.3.
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Центральный РЭС
Работы до 19:00:
- Б-р. Французский, 48/50а, 54, 54/11, 54/16, 54/15, 54/15а, 54, 54/23, 54/23а, 54а, 54в, 54д, 54л, 85а, 89а,
- Композитора Лятошинского (Перепечка), 15-37а,
- Академическая, 6-26,
- Бажана, 1-20,
- Богуна, 6а,12/2, 21,
- Композитора Вербицкого (О. Вронского),
- Малишевского, 1-20,
- Богуна, 6а,12/2, 21,
- Композитора Вербицкого (О. Вронского),
- Малишевского (Гастелло),
- Генуэзская, 20,
- Гранатная, 1-25,
- Квиткова,
- Кленовая, 4, 6, 11, 13,
- Клименко, 25, 33в,
- Ближние Мельницы (Кондренко),
- Кордонная,
- А. Косяченко,
- Ивана Фунтового (Маршала Бабаджаняна), 30-54,
- Добровольцев (Маршала Говорова), 10Б, 26/корп.4,
- Алексея Вадатурского (Маршала Малиновского), 79-131, 96-152,
- Николая Лысенко (Корнюшина), 1а-27а,
- Йозефа Прибика (Минская), 7-49,
- Педагогическая, 16-44,
- пер. Педагогический, 3/корп.1,2,3,4,
- Северная, 14, Платанова,
- пер. Клубничный, Балтиморская (Посмитного), 20,22,
- Радостная, 114, 116,
- Святослава Рихтера, 8-109,
- Сельская, 7-44,
- Солнечная, 4,8,
- Анны Михайленко (Спартаковская), 6-63,
- Текстильщиков, 1-14,
- Т. Тесс, 143Б, 2-60а,
- Тенистая, 6-16, Туристская, 2-19,
- Ференца Листа,
- Артура Савельева (Черняховского), 12-20,
- дорога Овидиопольская, 3/1,
- дорога Фонтанская, 36, 36Б, 49/1, 59, 59/1, 59А, 61, 63, 65, 67, 67А, 69, 71/3, 73, 75,
- пер. 1-й Сиреневый, 1-6,
- пер. 2-й Сиреневый, 1-13, 15, 17, 19,
- переулок Гранатный, 2-8,
- переулок Цветочный, 10,
- переулок Ковровый, 5, 7, 9,
- переулок. Кордонный, 1, 3, 5, 7а, 7в, 9, 11, 13, 15, 15а, 25, 29, 35,
- пер. Короткий, 2, 3, 4,
- Ольги Благовидовой (Кострова), 7, 30, 30/2, 34, 37а,
- переулок Малиновский, 7,
- переулок Мостовой, 1, 2, 2/корп.1, 2б, 4,
- пер. Парашютный, 1, 1б, пер. Северный, 14,
- пер. Клубничный,12, 18, 20, 24/2, 24/3, 24/4, 24а,
- пер. Санаторий, 3, 6а,
- пер. Светлый,1, 1Б, 2, 2а, 3, 8, 11, 13а, 14,
- пер. Константина Пигрова (переулок Спартаковский), 25,
- переулок Туристский, 2, 2а, 4, 4а, 5, 5а, 9-12,
- проезд Сиреневый, 1-6,
- пр-т Шевченко, 33,
- тупик Волна, 7, 7а, 10.
Северный РЭС
Работы до 19:00:
- С 4-й по 55-ю линии на жилом массиве, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а,
- Садовая, Адама Мицкевича, 1-35,
- Большая Садовая,
- Вишневая, Ветрогонова, 16-31,
- Владимира Винниченко, 26-49,
- Грина, 8-23,
- Трусовская (Дальневосточная), 5-19,
- Грушева (Демьянова), 1-13,
- Глаубермана (Державина), 2,
- Днепровская, 1-40,
- Жолио Кюри, 1-26,
- Ивана Луценко, 38, 47/1, 56,
- Капитана Кузнецова, 76-103,
- Керченская, 8-131,
- Конноармейская,
- Юзефа Крашевского (Крылова), 6-21,
- Крымская, 63,
- Бахмутская (Курская),
- Леси Украинки, 1-28, 86а,
- Котлеевская (Ломоносова), 13, 13а, 15, 16, 18, 20,
- Луцкая, Малая Садовая, 1-22,
- Мелитопольская,
- Чайковая (Молодогвардейская), 1-71,
- Победы, 1-87,
- Южная дорога, 2-62,
- Песочная,
- Праведников мира, 37-78,
- Ракетная, 1-18,
- Рельефная, 1-27,
- Раздельная,
- Мариупольская (Ростовская), 1-19а,
- Серогодского,
- Симферопольская, 1-24,
- Соляная,
- Степная, 1-14,
- Училищная, 22, 26,
- Центральная, 2-38,
- Черноморского Казачества, 1, 2,
- Шептицкого, 7-93,
- Яблочная, 1-4,
- дорога Николаевская, 65,
- пер. 2-й Керченский, 1-15,
- переулок Вишневый, 2-14,
- переулок Песочный, 1-4,
- пр-т Князя Владимира Великого (пр-т Добровольского), 1-57.