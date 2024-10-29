Новости Одессы и Одесской области

У многих одесситов весь день не будет света: адреса отключений на 29 октября

У многих одесситов весь день не будет света: адреса отключений на 29 октября

Сегодня, 29 октября 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» проводит плановые ремонтные работы. В связи с чем, часть улиц Одессы останется без света до вечера.

Южный РЭС

Работы до 19:00:

  • 10-я линия 6-ой ст. Люстдорфской дороги, 2-25,
  • 11-я линия, 1-26а,
  • 12-я линия, 9-26,
  • 13-я линия, 9-26,
  • 14-я линия,9-26,
  • 15-я линия,1-50,
  • 16-я линия, 1-49,
  • 16-я линия,
  • 17-я линия, 1-44,
  • 18-я линия, 2-49,
  • 19-я линия, 1, 1а, 3, 5,
  • 9-я линия, 10-26,
  • Абрикосовая,
  • Одесской громады (Авдеева-Черноморского),
  • Бернардацци,
  • Бригадная,
  • Андрея Музычки (Гвардейская), 1, 2, 2а, 2б, 4, 4а,
  • Гераниева, 2,
  • Героев Пограничников, 4,
  • Дачная, 4/2,
  • Докова, 19,
  • Вторая Черноморка, 18б, 20,
  • Дубовая Роща,
  • Валерия Самофалова (Каманина), 3,
  • Кондрашина, 11-39/1,
  • Контр-адмирала Лунина, 7а, 7Б,
  • Костанди, 174- 196, 205-227а,
  • Сечевых стрельцов (Леваневского), 1/3, 1/3б, 4а, 9, 9а,
  • Левитана, 74-116, 105-147,
  • Лигинская (Макаренко),
  • Николая Троицкого, 3Б,
  • Анатолия Бачинского (Неделина),
  • Окружная, 2-20в,
  • Л. Курбаса (Петрашевского), 1-10,
  • Б. Эдуардса (Писарева), 28-40,
  • Рыбальская, 20,
  • Равенства, 84-104,195,
  • Симоненко, 1, 2а,11а,
  • Судостроительная, 11,
  • Айвазовского (Тимирязева), 34,
  • Трудовая, 2-14, 16, 16/корп.1,
  • Академика Вернадского (Тульская),
  • Урожайная, 1, 1а, 3, 3б, 5, 5/1,
  • Чубаевская, 3, 3а, 5,
  • Штурвальная, 17а,
  • Щеглова, 18а, 20, 20/корп.1, 22,
  • дорога Фонтанская, 106/40,
  • переулок 1-й Равенства, 86,90, 197,
  • переулок 4-й Проектируемый, 5, 5а, 7, 7а,
  • переулок 5-й Проектируемый, 4, 6, 8,
  • переулок Абрикосовый, 1-43,
  • переулок Аркадиевский, 4, 4/6,
  • пер. Ивана Франко, 1-13,
  • пер. Костеловской, 6/в/1, 6в,
  • пер. Гонсиоровского (пер. Леваневского), 9,
  • пер. Равенства, 92,
  • переулок Чубаевский, 1-17,
  • переулок Янтарный, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3,
  • пр-т Адмиральский, 3-17,
  • Калиновая (тупик Байкал), 2, 4, 6, 8,
  • тупик Виноградный, 1, 3, 3/корп.3, 3а, 5, 7,
  • переулок Толвинского (тупик Леваневского), 1/корп.3.

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Центральный РЭС

Работы до 19:00:

  • Б-р. Французский, 48/50а, 54, 54/11, 54/16, 54/15, 54/15а, 54, 54/23, 54/23а, 54а, 54в, 54д, 54л, 85а, 89а,
  • Композитора Лятошинского (Перепечка), 15-37а,
  • Академическая, 6-26,
  • Бажана, 1-20,
  • Богуна, 6а,12/2, 21,
  • Композитора Вербицкого (О. Вронского),
  • Малишевского, 1-20,
  • Богуна, 6а,12/2, 21,
  • Композитора Вербицкого (О. Вронского),
  • Малишевского (Гастелло),
  • Генуэзская, 20,
  • Гранатная, 1-25,
  • Квиткова,
  • Кленовая, 4, 6, 11, 13,
  • Клименко, 25, 33в,
  • Ближние Мельницы (Кондренко),
  • Кордонная,
  • А. Косяченко,
  • Ивана Фунтового (Маршала Бабаджаняна), 30-54,
  • Добровольцев (Маршала Говорова), 10Б, 26/корп.4,
  • Алексея Вадатурского (Маршала Малиновского), 79-131, 96-152,
  • Николая Лысенко (Корнюшина), 1а-27а,
  • Йозефа Прибика (Минская), 7-49,
  • Педагогическая, 16-44,
  • пер. Педагогический, 3/корп.1,2,3,4,
  • Северная, 14, Платанова,
  • пер. Клубничный, Балтиморская (Посмитного), 20,22,
  • Радостная, 114, 116,
  • Святослава Рихтера, 8-109,
  • Сельская, 7-44,
  • Солнечная, 4,8,
  • Анны Михайленко (Спартаковская), 6-63,
  • Текстильщиков, 1-14,
  • Т. Тесс, 143Б, 2-60а,
  • Тенистая, 6-16, Туристская, 2-19,
  • Ференца Листа,
  • Артура Савельева (Черняховского), 12-20,
  • дорога Овидиопольская, 3/1,
  • дорога Фонтанская, 36, 36Б, 49/1, 59, 59/1, 59А, 61, 63, 65, 67, 67А, 69, 71/3, 73, 75,
  • пер. 1-й Сиреневый, 1-6,
  • пер. 2-й Сиреневый, 1-13, 15, 17, 19,
  • переулок Гранатный, 2-8,
  • переулок Цветочный, 10,
  • переулок Ковровый, 5, 7, 9,
  • переулок. Кордонный, 1, 3, 5, 7а, 7в, 9, 11, 13, 15, 15а, 25, 29, 35,
  • пер. Короткий, 2, 3, 4,
  • Ольги Благовидовой (Кострова), 7, 30, 30/2, 34, 37а,
  • переулок Малиновский, 7,
  • переулок Мостовой, 1, 2, 2/корп.1, 2б, 4,
  • пер. Парашютный, 1, 1б, пер. Северный, 14,
  • пер. Клубничный,12, 18, 20, 24/2, 24/3, 24/4, 24а,
  • пер. Санаторий, 3, 6а,
  • пер. Светлый,1, 1Б, 2, 2а, 3, 8, 11, 13а, 14,
  • пер. Константина Пигрова (переулок Спартаковский), 25,
  • переулок Туристский, 2, 2а, 4, 4а, 5, 5а, 9-12,
  • проезд Сиреневый, 1-6,
  • пр-т Шевченко, 33,
  • тупик Волна, 7, 7а, 10.

Северный РЭС

Работы до 19:00:

  • С 4-й по 55-ю линии на жилом массиве, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а,
  • Садовая, Адама Мицкевича, 1-35,
  • Большая Садовая,
  • Вишневая, Ветрогонова, 16-31,
  • Владимира Винниченко, 26-49,
  • Грина, 8-23,
  • Трусовская (Дальневосточная), 5-19,
  • Грушева (Демьянова), 1-13,
  • Глаубермана (Державина), 2,
  • Днепровская, 1-40,
  • Жолио Кюри, 1-26,
  • Ивана Луценко, 38, 47/1, 56,
  • Капитана Кузнецова, 76-103,
  • Керченская, 8-131,
  • Конноармейская,
  • Юзефа Крашевского (Крылова), 6-21,
  • Крымская, 63,
  • Бахмутская (Курская),
  • Леси Украинки, 1-28, 86а,
  • Котлеевская (Ломоносова), 13, 13а, 15, 16, 18, 20,
  • Луцкая, Малая Садовая, 1-22,
  • Мелитопольская,
  • Чайковая (Молодогвардейская), 1-71,
  • Победы, 1-87,
  • Южная дорога, 2-62,
  • Песочная,
  • Праведников мира, 37-78,
  • Ракетная, 1-18,
  • Рельефная, 1-27,
  • Раздельная,
  • Мариупольская (Ростовская), 1-19а,
  • Серогодского,
  • Симферопольская, 1-24,
  • Соляная,
  • Степная, 1-14,
  • Училищная, 22, 26,
  • Центральная, 2-38,
  • Черноморского Казачества, 1, 2,
  • Шептицкого, 7-93,
  • Яблочная, 1-4,
  • дорога Николаевская, 65,
  • пер. 2-й Керченский, 1-15,
  • переулок Вишневый, 2-14,
  • переулок Песочный, 1-4,
  • пр-т Князя Владимира Великого (пр-т Добровольского), 1-57.

 

 

 

 

 

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