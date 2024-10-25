У багатьох одеситів весь день не буде світла: адреси відключень на 25 жовтня

У п’ятницю, 25 жовтня 2024 року, ДТЕК Одеські електромережі продовжать планові ремонтні роботи на міських електромережах. У зв’язку з цим у багатьох одеситів весь день не буде світла.
Південний РЕМ
Роботи до 18:00:
- Абрикосова, 4-105а;
- Дачна, 4/2;
- Дубовий Гай, 2-57;
- Костанді, 3-8/9;
- Кришталева, 1;
- Лігінська (Макаренка), 1-31;
- Бориса Едуардса (Писарева), 28-40в;
- Рибальська, 20;
- Рівності, 84-95;
- Симоненка, 1, 11а;
- Айвазовського (Тімірязєва), 34;
- дор. Фонтанська, 74- 106/40;
- пров. 1-й Рівності, 86-197;
- пров. Абрикосовий, 1-43;
- пров. Літній, 1/корп.5-5/корп.20;
- пров. Рівності, 92;
- пров. Янтарний, 6-8/корп.1,
- Небесної сотні, 20-68,
- Ялинкова,
- Сухолиманна.
Північний РЕМ
Роботи до 18.00:
- 9-а лінія на ж/м, 19-34;
- 10-а лінія на ж/м, 15-37;
- 11-а лінія на ж/м, 25-35;
- 12-а лінія на ж/м, 19-24;
- 13-а лінія на ж/м, 1-12;
- 14-а лінія на ж/м, 13-23;
- 15-а лінія на ж/м, 1-9;
- 19-а лінія на ж/м, 1-3а;
- 22-а лінія на ж/м, 2,4;
- 23-я лінія на ж/м, 2-6;
- 24-а лінія на ж/м, 1-7;
- 32-а лінія на ж/м, 4;
- 39-а лінія на ж/м, 2-30;
- 40-а лінія на ж/м, 5;
- 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 7-а Пересипська;
- 9-а Пересипська, 3-14а;
- Балтська дор., 28;
- Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 42-103;
- Героїв оборони Одеси, 22-66;
- Жевахова, 3/а-61а;
- Жевахова гора, 22, 30, 81;
- Ж. Кюрі, 15-64;
- К. Кузнєцова, 71а-108;
- Каришковського, 2-60;
- Бахмутська (Курська) , 82-165;
- Л. Українки, 45-122;
- Локомотивна, 1-27;
- Марсельська, 1-20;
- Міцкевича, 9;
- Орловська, 1-13;
- Перемоги, 47-87;
- Рельєфна, 1-27;
- Ринкова, 7;
- Соляна, 4-85;
- Степова, 1-14;
- Центральна, 2-36;
- пров. Професора Беркевича (пров. 1-й Орловський), 2-6;
- пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтський;
- пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й Чорноморський;
- пров. Савранський (Більшовицький), 3-10;
- просп. Князя Володимира Великого (просп. Добровольського), 63-98.
Центральний РЕМ
Роботи до 19:00:
- Бул. Італійський:1/1;
- Бажана, 1-20;
- Базарна, 92-100;
- Богуна, 6а-21;
- В. Арнаутська, 82-111;
- Верстатобудівна, 1-19;
- Виїзна, 1-44;
- Композитора Вербицького (О. Вронського), 1-63а;
- Малішевського (Гастелло), 9-55;
- Гранатна, 1-25;
- Дерибасівська, 18;
- Єврейська, 36-42а;
- Квіткова, 1-33/1;
- Кленова, 2а;
- Клименка, 25, 33в;
- Ближні Млини (Кондренка), 1а-99;
- Кордонна, 3а-74в;
- Косяченка Олексія, 1-54/2;
- Ланжеронівська, 19;
- М.Арнаутська, 90-113;
- Івана Фунтового (М. Бабаджаняна) , 30-54;
- Олексія Вадатурського (М. Малиновського), 79-152;
- Миколи Лисенка (Корнюшина), 1а-27а;
- Й. Прибіка (Мінська), 3-49;
- Новікова, 2а-12г;
- О. Кутузакія, 1-3;
- Партизанська, 3-30;
- Платанова, 1-126;
- Преображенська, 65-82;
- Радісна, 114, 116;
- Садиковська, 19-28;
- С. Караванського (Жуковського), 27-36;
- С. Ріхтера, 8-109;
- Сільська, 7-44;
- Ганни Михайленко (Спартаківська), 6-63;
- Стовпова, 1б-18е;
- Текстильників, 1-14а;
- Т. Тесс, 1-60а;
- Тіниста, 9/корп.12;
- Туристська, 1-19;
- Ференца Ліста (Єліна);
- Композитора Лятошинського (Перепечка),
- дор. Овідіопольська, 3/1;
- пл. Європейська (Катерининська), 4а, 6;
- Європейська, (Катерининська), 2-14;
- пров. 1-й Бузковий, 1,1/корп.1-6;
- пров. 2-й Бузковий, 1-19;
- пров. Бузковий, 2/корп.2;
- пров. Гранатний, 2-8;
- пров. Квітковий, 10;
- пров. Килимовий, 5-9;
- пров. Кордонний, 1-35;
- пров. Короткий, 2-4;
- Ольги Благовидової (Кострова), 7-37а;
- пров. Малиновський, 7;
- пров. Мостовий, 1-4;
- пров. Парашутний, 1,1б;
- пров. Покровський, 3-5;
- пров. Костянтина Пігрова (пров. Спартаківський), 25;
- пров. Туристський, 2-12б;
пров. Успенський, 3-23;
- проїзд Бузковий, 1-6;
- просп. Українських Героїв (просп. Олександрівський), 3-6, 11;
- узвіз Військовий, 3.