Порушників виявили під час патрулювання водної ділянки державного кордону. Затримані є мешканцями Київської та Дніпропетровської областей. За їх словами, маршрут втечі вони отримали від адміністратора телеграм-каналу, який спеціалізувався на організації незаконного перетину кордону.

Чоловікам рекомендували скористатися гумовим човном і надали інструкції щодо маршруту. За такі «послуги» адміністратор вимагав 21 тисячу доларів. Половину цієї суми — 11 тисяч — було сплачено авансом через криптогаманець.

Затримання відбулося в момент, коли чоловіки вже розпочали спробу переправи через лиман. Після фіксації порушення на них було складено адміністративні протоколи за ст. 204-1 КУпАП. Матеріали справ передано до суду.Раніше ми розповідали, як отримати дозвіл прикордонників, щоб проїхати на південь Одещини