В Одесской области задержали трех мужчин призывного возраста, которые пытались незаконно пересечь границу с Молдовой через Кучурганский лиман. Инцидент произошел на участке ответственности Подольского пограничного отряда. об е сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Нарушителей обнаружили во время патрулирования водного участка государственной границы. Задержанные являются жителями Киевской и Днепропетровской областей. По их словам, маршрут побега они получили от администратора телеграмм-канала, который специализировался на организации незаконного пересечения границы.

Мужчинам рекомендовали воспользоваться резиновой лодкой и предоставили инструкции по маршруту. За такие «услуги» администратор требовал 21 тысячу долларов. Половину этой суммы — 11 тысяч — было уплачено авансом через криптокошелек.

Задержание произошло в момент, когда мужчины уже начали попытку переправы через лиман. После фиксации нарушения на них были составлены административные протоколы по ст. 204-1 КУоАП. Материалы дел переданы в суд.Ранее мы рассказывали, как получить разрешение пограничников, чтобы проехать на юг Одесской области