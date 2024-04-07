Труханов нагадав одеситам, що опалювальний сезон закінчується сьогодні

Про це він написав на своїх сторінках у соцмережах.

«Нагадую, що сьогодні, згідно з моїм розпорядженням, в Одесі завершується опалювальний сезон»,

– написав міський голова.

Раніше про те, що опалювальний сезон в Одесі завершиться 7 квітня, повідомляла директор КП “Теплопостачання міста Одеси” Ганна Позднякова.

За її словами, таке рішення ухвалено з урахуванням температурних показників, а також у зв’язку зі складною ситуацією в енергетиці, що склалася на Одещині через ворожі атаки.