Новости Одессы и Одесской области

Труханов напомнил одесситам, что отопительный сезон заканчивается сегодня

Труханов напомнил одесситам, что отопительный сезон заканчивается сегодня

Мэр Одессы Геннадий Труханов напомнил, что сегодня, в воскресенье, 7 апреля 2024 года, в городе официально заканчивается отопительный сезон.

Об этом он написал на своих страницах в соцсетях.

«Напоминаю, что сегодня, согласно моему распоряжению, в Одессе завершается отопителный сезон»,

– написал городской голова.

Ранее о том, что отопительный сезон в Одессе завершится 7 апреля, сообщала директор КП «Теплоснабжение города Одессы» Анна Позднякова.

По ее словам, такое решение принято с учетом температурных показателей, а также в связи со сложной ситуацией в энергетике, которая сложилась в Одесской области из-за вражеских атак.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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