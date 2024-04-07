Труханов напомнил одесситам, что отопительный сезон заканчивается сегодня

Об этом он написал на своих страницах в соцсетях.

«Напоминаю, что сегодня, согласно моему распоряжению, в Одессе завершается отопителный сезон»,

– написал городской голова.

Ранее о том, что отопительный сезон в Одессе завершится 7 апреля, сообщала директор КП «Теплоснабжение города Одессы» Анна Позднякова.

По ее словам, такое решение принято с учетом температурных показателей, а также в связи со сложной ситуацией в энергетике, которая сложилась в Одесской области из-за вражеских атак.