Троє молодих людей, госпіталізованих після атаки на Одесу, досі перебувають під наглядом медиків у міській лікарні №10. За інформацією заступника медичного директора із стаціонарної роботи Олександра Тимуша, у них діагностовано опікові травми обличчя та поранення верхніх кінцівок. Опіки становлять від 5 до 6% поверхні тіла, що класифікується як стан середньої тяжкості.

Медики продовжують надавати постраждалим необхідну допомогу. Крім того, з юнаками працюють психологи, які допомагають подолати наслідки травматичної події. За словами представника лікарні, стан пацієнтів стабільний, але потребує подальшого спостереження.

Нагадаємо, що масований удар по Одесі в ніч на 21 березня 2025 року призвів до серйозних наслідків у місті. Пожежі спалахнули в торговому центрі та магазинах, а також було пошкоджено багатоповерховий будинок. Атака завдала значної шкоди інфраструктурі та вплинула на життя місцевих мешканців.