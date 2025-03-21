Трое молодых людей, госпитализированных после атаки на Одессу, до сих пор находятся под наблюдением медиков в городской больнице №10. По информации заместителя медицинского директора по стационарной работе Александра Тимуша, у них диагностированы ожоговые травмы лица и ранения верхних конечностей. Ожоги составляют от 5 до 6% поверхности тела, что классифицируется как состояние средней тяжести.

Медики продолжают оказывать пострадавшим необходимую помощь. Кроме того, с юношами работают психологи, которые помогают преодолеть последствия травматического события. По словам представителя больницы, состояние пациентов стабильное, но нуждается в дальнейшем наблюдении.

Напомним, что массированный удар по Одессе в ночь на 21 марта 2025 года привел к серьезным последствиям в городе. Пожары вспыхнули в торговом центре и магазинах, а также был поврежден многоэтажный дом. Атака нанесла значительный ущерб инфраструктуре и повлияла на жизнь местных жителей.