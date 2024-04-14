Три райони Одеси залишаться без води: коли, на скільки та чому

Філія «Інфоксводоканал» інформує мешканців Одеси та гостей нашого міста про те, що в ніч на вівторок, 16 квітня 2024 року, буде тимчасово припинено подачу води у Київському, Приморському та Хаджибейському районах міста.
«Друзі! Наше обладнання та система потребують періодичної профілактики, вчасної заміни комплектуючих. Це потрібно робити, щоб ви отримували якісні та безперебійні послуги в умовах збільшення навантаження на наші системи в умовах підвищення температури та під час поливного сезону. А для того, щоб мінімізувати незручності для споживачів, працювати ми будемо вночі, поки всі сплять»,
– йдеться у повідомленні.
У зв’язку з цим з 23:30 15 квітня до 06:30 16 квітня 2024 року не буде водопостачання:
- у Київському, Приморському та Хаджибейському районах м. Одеса;
- селах Лиманка та Червоний хутір;
- житломасивах «Райдужний», «Совіньйон 1-5», «Чорноморка» та ЖКП «Таїрово».
Філія «Інфоксводоканал» вибачається за тимчасові незручності.
Телефон для довідок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово). strong>