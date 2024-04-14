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Три района Одессы останутся без воды: когда, на сколько и почему

Три района Одессы останутся без воды: когда, на сколько и почему

Филиал «Инфоксводоканал» информирует жителей Одессы и гостей нашего города о том, что в ночь на вторник, 16 апреля 2024 года, будет временно прекращена подача воды в Киевском, Приморском и Хаджибейском районах города.

«Друзья! Наше оборудование и система нуждаются в периодической профилактике, своевременной замене комплектующих. Это нужно делать, чтобы вы получали качественные и бесперебойные услуги в условиях увеличения нагрузки на наши системы в условиях повышения температуры и поливного сезона. А для того, чтобы минимизировать неудобства для потребителей, работать мы будем ночью, пока все спят»,

– говорится в сообщении.

В этой связи с 23:30 15 апреля до 06:30 16 апреля 2024 года будет отсутствовать водоснабжение:

  • в Киевском, Приморском и Хаджибейском районах г. Одесса;
  • селах Лиманка и Красный хутор;
  • жилмассивах «Радужный», «Совиньон 1-5», «Черноморка» и ЖКУ «Таирово».

Филиал «Инфоксводоканал» приносит извинения за временные неудобства.

Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).

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